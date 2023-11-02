Новые MacBook Pro с чипами M3 ещё даже не поступили в продажу, но у них уже есть проблемы

Покупателям новых моделей MacBook Pro или iMac с чипами M3, M3 Pro и M3 Max нужно будет установить обновление macOS Sonoma с патчем первого дня сразу после распаковки компьютеров.Разработчик под ником aaronp613 обнаружил на серверах Apple специальную версию macOS Sonoma 14.1 с номером сборки 23B2077, которая предназначена только для новых Mac на M3. Представленные на этой неделе устройства поставляются с такой же версией ОС, но в сборке 23B2073.Патчи первого дня в последнее время становятся обычной практикой для Apple. Почти аналогичную картину мы наблюдали на запуске iPhone 15 и некоторых других девайсов. Впрочем, сейчас подобное происходит у других производителей техники и даже в играх, поскольку компании изначально выпускают сырой продукт и дорабатывают его уже после релиза.