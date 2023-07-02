Новые мониторы Apple получат кастомную версию iOS и смогут работать без компьютеров

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Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что компания Apple активно работает над новыми мониторами для Mac, которые смогут выступать в качестве смарт-дисплеев для умного дома. Скорее всего, нововведение будет схоже с новым режимом ожидания в iOS 17.По данным инсайдера, преемники Pro Display XDR и Apple Studio Display получат новые мобильные чипы A-серии и отдельную операционную систему на базе iOS. Это не удивительно, учитывая, что Studio Display уже работает на чипе A13 Bionic, но его возможности ограничены, поскольку система использует только функции Center Stage для камеры и Spatial Audio для звука.Возможность выступать в качестве автономного умного дисплея, безусловно, станет одним из важнейших плюсов в пользу покупки мониторов Apple.Гурман предполагает, что компания выпустит новый смарт-монитор не ранее 2024 года.