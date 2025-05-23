Новые наушники Anker Soundcore V40i засветились на рендерах до анонса







Бренд Бренд Anker планирует выпустить новые наушники из своей популярной линейки Soundcore — V40i с конструкцией открытого типа. Девайс уже засветился на рендерах. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным инсайдеров, Anker Soundcore V40i будут оснащены 15-мм драйверами с диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц. В каждом наушнике будет по четыре микрофона, которые отвечают за шумодав во время звонков. Управление воспроизведением будет сенсорное. Ожидается, что Anker оснастит Soundcore V40i Bluetooth 5.4 с радиусом действия 10 м и поддержкой технологии Dual Connection для многоточечного подключения.Предполагаемое время работы без подзарядки Anker Soundcore V40i — до 6 часов, а с кейсом до 21 часа. Примечательно, что сам чехол прозрачный, но при этом предлагает влагозащиту IP55.Цены и подробности о наличии Anker Soundcore V40i пока неизвестны.