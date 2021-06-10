В государственной базе Тайваня обнаружены фотографии наушников Beats от Apple. Об этом рассказали в MacRumors.
Фотографии были взяты из базы данных Национальной комиссии по коммуникациям Тайваня (NCC). Можно с уверенностью предположить, что наушники на фотографиях являются теми самыми Apple Beats Studio Buds, слухи о которых уже появлялись ранее в сети. Как можно увидеть, их дизайн полностью соответствует утечкам — это наушники вакуумного (внутриканального) типа и они не соединены проводом, как все существующие Beats.
У Studio Buds нет ножки, подобно AirPods — скорее всего, эти наушники будут ориентированы в первую очередь на аудиоконтент, а не на работу в качестве гарнитуры. К слову, несмотря на то, что это Bluetooth-наушники, они могут поддерживать недавно запущенный lossless в Apple Music — правда, «на минималках». По беспроводному соединению в Apple Music можно добиться максимум 48 кГц и 24 бит качества.
Инсайдеры предполагали, что Beats Studio Buds будут представлены вместе с новой функцией в Apple Music на WWDC 2021, однако этого не произошло. Возможно, компания пока улаживает юридические тонкости, так как сами наушники очевидно готовы к презентации — они уже неоднократно «светились» как в утечках, так и у знаменитостей.
Ранее мы протестировали lossless в Apple Music, составив собственный «редакторский» плейлист. Кроме того, мы собрали все фишки iOS 15, которые не были озвучены на конференции WWDC 2021.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Фото живые есть? Есть.
Фото наушников Apple? Да.
Дизайн соответствует утечкам? Подтвержден.
Странно... 🤷♂️
Lamborghini сейчас принадлежит Audi. При выходе новой Ламбо вы бы тоже написали, что «вышел новый суперкар от Ауди» ?🤷🏼♂️
А как же Powerbeats Pro? 🤨