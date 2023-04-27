Новые недорогие наушники Apple на подходе. Но это не AirPods

Фархад

AirPods

Авторитетный инсайдер под ником ShrimpApplePro поделился в твиттере информацией о том, что Apple уже запустила массовое производство новой гарнитуры для модельного ряда iPhone 15.

Речь идёт о проводных наушниках EarPods, которые этой осенью перейдут с коннектора Lightning на USB-C, поскольку компания планирует отказаться от использования устаревшего порта во всех устройствах модельного ряда iPhone 15.

Сейчас Apple продаёт две версии EarPods — с Lightning и 3,5-мм коннектором.

EarPods
Фото: MacRumors

Ожидается, что Apple официально представит серию iPhone 15 на сентябрьской презентации. Наушники EarPods с USB-C поступят в продажу примерно в то же время. Увы, в комплекте их можно не ждать, поскольку компания отказалась от наушников в комплекте ещё в 2020 году с выходом iPhone 12.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

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SpassDM
Не с выходом 12 модели, а с еще выходом XR
28 апреля 2023 в 09:04
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