Вернуть в тренды YouTube видео с канала Владимира Соловьёва

Разблокировать в YouTube аккаунт «ANNA NEWS» (Analytical Network News Agency)» и снять с него все ограничения

Разблокировать ролик «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале Russia Today

Возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК «Ставрополье»

Снять ограничения на распространение в Facebook информации агентства BALTNEWS

Разблокировать Twitter-аккаунт «Комитета защиты национальных интересов»

В законопроекте предлагается ввести статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Такой статус владельцу информационного ресурса может присвоить генеральный прокурор по согласованию с МИД России, если на интернет-платформе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан».







Комитет по информационной политике рекомендовал Госдуме принять законопроект о блокировке зарубежных интернет-платформ, допускающих ограничение доступа к социально важной информации. Также может быть принята поправка, которая позволит заблокировать площадки, допустившие нарушения ещё до принятия этого закона.В последние несколько недель Роскомнадзор несколько раз обращался к YouTube, Facebook и Twitter с требованием разблокировать или отменить ограничение доступа к контенту ряда аккаунтов:Предполагается, что блокировать зарубежную интернет-платформу за нарушение будут не сразу, а лишь после нескольких предупредительных мер, предоставив возможность «исправиться». Сначала её оштрафуют, затем урежут ей скорость трафика на уровне провайдеров и операторов связи и только после этого полностью отсекут от российской аудитории.В общей сложности в 2020 году Роскомнадзор зафиксировал 24 факта цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. В ноябре ведомство СМИ призвало использовать для размещения видеоматериалов российские площадки и попросило крупные отечественные IT-компании уделить вниманию развитию своих видеохостингов.