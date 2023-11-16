Новые подробности о блокировке автомобилей BMW и Mercedes в России

Фархад
GLE VS X6M
Фото: AutoMotive

Вчера в сети появилась информация о блокировке ввезённых в Россию по параллельному импорту иномарок. Автор Telegram-канала PRO Mercedes решил разобраться в ситуации, и выяснил некоторые интересные подробности.

В публикации PRO Mercedes подчеркивается, что речь идёт не о массовой дистанционной блокировке всех автомобилей BMW и Mercedes, а только несколько единичных случаев. В основном машины отключались после попытки русификации с помощью сторонних решений. Разумеется, немецкие автопроизводители против использования всяких сканеров с Али за 100 рублей для манипуляций со своими продуктами.

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При это в большинстве случаев «починить» автомобили всё-таки удалось после обнуления прошивки.
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Источник:
PRO Mercedes
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Комментарии

GSmirnov
+611
GSmirnov
То чувство когда автор максимально не в теме и не понимает что именно блокируется и каким образом
57 минут назад
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Archie Chik
+70
Archie Chik
Автор 🫖?
10 минут назад
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