Новые подробности о блокировке автомобилей BMW и Mercedes в России

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Вчера в сети появилась информация о блокировке ввезённых в Россию по параллельному импорту иномарок. Автор Telegram-канала PRO Mercedes решил разобраться в ситуации, и выяснил некоторые интересные подробности.В публикацииподчеркивается, что речь идёт не о массовой дистанционной блокировке всех автомобилей BMW и Mercedes, а только несколько единичных случаев. В основном машины отключались после попытки русификации с помощью сторонних решений. Разумеется, немецкие автопроизводители против использования всяких сканеров с Али за 100 рублей для манипуляций со своими продуктами.При это в большинстве случаев «починить» автомобили всё-таки удалось после обнуления прошивки.