Новые подробности о watchOS 10. Вы не узнаете свои Apple Watch

Олег

watchOS 10

Фото: MacRumors

В сети появились свежие инсайды относительно watchOS 10. О них рассказали в MacRumors.

Согласно источнику, новые подробности раскрыл инсайдер и аналитик Bloomberg Марк Гурман. Он сообщил, что в будущей ОС для Apple Watch самым главным нововведением станут виджеты. Ранее мы уже рассказывали о том, что система должна полностью измениться внешне.

Гурман уверен, что виджеты в watchOS 10 будут похожи на таковые в iOS 14 и более поздних версиях и они полностью перевернут опыт взаимодействия с часами. Новый интерфейс, «по-видимому», будет похож на тот самый аутентичный циферблат Siri, впервые появившийся в watchOS 4, но при этом Apple даст возможность наложить его на другие элементы. Гурман говорит, что пользователь сможет составить ленту из любых нужных ему виджетов и прокручивать её на главном экране.

Фото: MacRumors
Фото: MacRumors

Помимо этого, инженеры Apple сейчас тестируют новые возможности для встроенных физических кнопок Watch, а также для колесика Digital Crown. В частности, с их помощью можно будет управлять виджетами.

Гурман считает, что сам факт подобных изменений в watchOS является признанием, что приложения для Apple Watch оказались несостоятельными и не выполняют свою роль. 

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Источник:
MacRumors
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