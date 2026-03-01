Новые правила начисления бонусных баллов «Спасибо» в «Сбербанке»: за что теперь не дают кэшбэк





С 1 марта 2026 года «Сбербанк» внёс изменения в правила начисления бонусов программы лояльности «СберСпасибо» для владельцев кредитных карт. Информация об этом опубликована в обновлённых условиях программы на официальном сайте. Корректировки затронули порядок начисления кэшбэка при оплате покупок заёмными средствами, в то время как для дебетовых карт правила остались прежними.

Согласно новым условиям, при оплате любой кредитной картой «Сбербанка» больше не будет начисляться кэшбэк «На все покупки». Ранее по этой категории можно было получать до 1% бонусами в зависимости от наличия подписки. Теперь такие покупки по кредиткам перестанут приносить бонусные баллы, если только они не совершаются в рамках повышенных категорий.Банк также исключил из программы лояльности покупки, оплаченные через собственные бесконтактные сервисы — оплата улыбкой (по биометрии), через SberPay NFC и с помощью сервиса быстрых платежей «Вжух». За такие транзакции по кредитным картам бонусы начисляться не будут, тогда как ранее они входили в перечень поощряемых операций.При этом покупки в выбранных повышенных категориях по-прежнему будут приносить бонусы. Участники программы лояльности каждый месяц могут активировать от трёх до шести категорий с повышенным кэшбэком в зависимости от наличия подписки «СберПрайм» или премиального статуса. Процент начислений в таких категориях может достигать 10% и более у партнёров банка.Ограничения коснулись только кредитных карт — для дебетовых карт изменений не произошло. Владельцы дебетовых карт по-прежнему могут получать базовый кешбэк за все покупки, а также бонусы за бесконтактную оплату через сервисы банка. Эксперты связывают изменение условий с желанием банка стимулировать клиентов активнее пользоваться дебетовыми картами. По итогам 2025 года «Сбербанк» отчитался о росте портфеля кредитных карт, что увеличило нагрузку на бонусную систему. В феврале банк запустил функцию отображения начисленных бонусов на экранах своих терминалов сразу после оплаты. Теперь клиенты могут видеть размер кэшбэка в режиме реального времени, не заходя в мобильное приложение.