Новые штрафы для электросамокатов заставит вас ходить пешком

Олег

СИМ

Фото: Unsplash

Госдума готовит поправки в закон о СИМ, которые добавят серьезный штраф за превышение скорости. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, законопроект предложил сенатор Артем Шейкин. Документ предусматривает наказание за превышение допустимой скорости для водителей СИМ — электросамокатов, сегвеев, моноколес и так далее.

«С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, которые устанавливают требования к пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), однако их соблюдение зачастую игнорируется. Одна из причин: отсутствие ответственности за нарушение норм ПДД новой категорией участников дорожного движения — лицами, управляющими СИМ», — сенатор Шейкин. 

Систему штрафов предлагается сделать поэтапной. При превышении скорости на 5-10 км/ч придется отдать 800 рублей (500 рублей при фиксации камерой); превышение на 10-15 км/ч грозит уже суммой в 3000 рублей (2500 с камеры), на 15-20 км/ч — 4000 рублей. Если водитель ехал на 20 км/ч быстрее, чем положено, то получит штраф в 5000 рублей.

Если документ будет принят, то в первую очередь он затронет владельцев собственных СИМ, поскольку арендованные электросамокаты обычно содержат встроенные ограничения скорости и не дадут разогнаться больше положенного. Для собственников таких девайсов несколько максимальных штрафов подряд могут составить стоимость самого электросамоката. 

Разговоры о штрафах для водителей СИМ ведутся не в первый раз — велика вероятность, что рано или поздно финансовая ответственность за нарушение ПДД для них всё-таки будет введена. 

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

Pavel Nikiforov
+607
Pavel Nikiforov
а кто меня как собственника будет ловить? XD
ну вот хреначу я на самокате 60кмч.... полисмен бегать будет или грудью останавливать?
а как он будет определять превышение? на глаз или с радаром стоять?
ппц там кисель в голове у законотворцев (рукалицо)
Сегодня в 10:39
#
tellurian
+4874
tellurian
Как по камере смогут понять чей самокат, номеров нет?
Как идентифицировать будут?
Сегодня в 10:44
#
Dmitriy
+640
Dmitriy
Еще бы гайцов отдельных запустить, по аналогии с мотобатом — самобат :)
Сегодня в 11:52
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