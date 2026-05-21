Новые смарт-часы Amazfit Bip Max поступили в продажу в России. У них огромный экран и солидная автономность

Бренд Amazfit официально запустил в России новые смарт-часы Amazfit Bip Max. Модель получила большой 2,07-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 3000 нит, благодаря чему экран остаётся хорошо читаемым даже под прямым солнцем. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а влагозащита 5 ATM позволяет спокойно использовать часы во время тренировок, плавания и поездок.Одной из главных особенностей Amazfit Bip Max стала поддержка гибридных тренировок и ИИ-тренера Zepp Coach. Часы умеют автоматически распознавать более 25 видов упражнений, анализировать беговые показатели и строить персональные планы тренировок. Также поддерживаются сервисы TrainingPeaks, Runna и Strava.Компания серьёзно прокачала и навигационные возможности. Внутри теперь установлено 4 ГБ памяти, чего хватает для хранения музыки, подкастов и офлайн-карт прямо на часах. GPS работает сразу с пятью спутниковыми системами, а пользователям доступны пошаговая навигация, топографические карты и даже схемы горнолыжных курортов.За мониторинг здоровья отвечает система BioTracker с непрерывным отслеживанием пульса, уровня кислорода в крови, стресса и HRV. Также обновили алгоритмы анализа сна, а функция BioCharge показывает уровень энергии организма на основе активности и восстановления.Работают Amazfit Bip Max на Zepp OS 5.0 с ИИ-ассистентом Zepp Flow 2.0. Пользователи могут отвечать на сообщения голосом, записывать заметки и управлять функциями часов через голосовые команды. Есть поддержка мини-приложений и интеграция с фитнес-устройствами компании.Автономность тоже впечатляет. Благодаря аккумулятору на 550 мАч часы способны проработать до 20 дней без подзарядки в стандартном режиме и до 10 дней при активном использовании.В России Amazfit Bip Max уже доступны по цене 9990 рублей в розничных сетях, интернет-магазинах и на официальном сайте бренда.