Одним из ключевых нововведений новой оболочки MIUI 12 от Xiaomi стали суперобои. Это анимированная заставка для экрана блокировки с различными планетами, которая с красивой анимацией переходит на рабочий стол. Разработчики сайта XDA смогли портировать их для всех остальных смартфонов на Android.
This is Faraway Rings, the Super Wallpaper featured in the Mi 10 Ultra, ported to work on any Android device running Android 8.0 and above! This first video shows the Vertical version of it. pic.twitter.com/Lpq8V5iCxm— linuxct (@linuxct) August 12, 2020
Суперобои можно установить с помощью APK-файла, после этого они попадают в раздел выбора новых обоев вашего смартфона. В некоторых оболочках, например One UI от Samsung, они помещаются в специальный раздел «живые обои». Стоит отметить, что в некоторых случаях для их установки потребуется скачать приложение «Обои» от Google из магазина Play Market. Поддерживаются все устройства, начиная с Android 8.0 на борту.
And this second video shows the Horizontal version of it, just like I showed a few hours ago. pic.twitter.com/dx3cWqSwNT— linuxct (@linuxct) August 12, 2020
В архиве доступны три разновидности суперобоев с Землёй, Марсом и Сатурном. Для каждой из них предусмотрено несколько вариантов, например, с вертикальной или горизонтальной ориентацией, а для некоторых в светлых или темных тонах.
Скачать суперобои для Android
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