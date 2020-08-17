Суперобои
Одним из ключевых нововведений новой оболочки MIUI 12 от Xiaomi стали суперобои. Это анимированная заставка для экрана блокировки с различными планетами, которая с красивой анимацией переходит на рабочий стол. Разработчики сайта XDA смогли портировать их для всех остальных смартфонов на Android.

Суперобои можно установить с помощью APK-файла, после этого они попадают в раздел выбора новых обоев вашего смартфона. В некоторых оболочках, например One UI от Samsung, они помещаются в специальный раздел «живые обои». Стоит отметить, что в некоторых случаях для их установки потребуется скачать приложение «Обои» от Google из магазина Play Market. Поддерживаются все устройства, начиная с Android 8.0 на борту.

В архиве доступны три разновидности суперобоев с Землёй, Марсом и Сатурном. Для каждой из них предусмотрено несколько вариантов, например, с вертикальной или горизонтальной ориентацией, а для некоторых в светлых или темных тонах.

Скачать суперобои для Android


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Источник:

XDA XDA

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