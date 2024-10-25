Новые тренды, инструменты и платформа для продвижения от Авито: что ждет рекламодателей в 2025 году

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Авито Реклама провела первую конференцию о трендах в индустрии. Мероприятие прошло 23 октября: во время выступлений эксперты обсудили роль e-com игроков на новом медиаландшафте, их кратный рост и влияние технологий на рынок цифровой рекламы. На конференции команда Авито анонсировала запуск рекламной платформы в 2025 году, которая объединит технологии классифайда, знания об интересах аудитории и новые разработки.Рекламные инструменты классифайдов и маркетплейсов показывают опережающий рост. По данным Ассоциации Развития Интерактивной Рекламы, в 2023 году бизнес увеличил бюджеты на продвижение на этих площадках на 227% до 163,5 млрд рублей.Рост наблюдается и на Авито. За девять месяцев инвестиции брендов в кампании на классифайде выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика обусловлена развитием алгоритмов, появлением новых форматов и интересом со стороны новых рекламодателей.Александр Сироватский, вице-президент по стратегии Media Instinct Group, отметил возрастающую роль ритейл-медиа для развития рекламного рынка. По его словам, площадки обеспечивают индустрию необходимым инвентарем в период его дефицита, а также помогают рекламодателям получать качественный трафик.Михаил Шкляев, главный управляющий директор Оккам, отметил, что медиаинфляция вытесняет рекламодателей из привычных каналов, и они идут туда, где есть аудитория, нет фрода, и есть знание о пользователях — в ритейл-медиа. Здесь доля выкупленного click-out инвентаря составляет от 30 до 60%, и причин для инфляции пока нет, так как инвентарь доступен. При этом в России резко меняются состав аудитории и ее доход: аудитория «новых обеспеченных» составляет уже около 25% населения и плохо отслеживаются традиционными исследованиями.Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, анонсировал запуск рекламной платформы в 2025 году. В кабинете Авито Рекламы бизнесу станут доступны инструменты для самостоятельного запуска и управления медийными кампаниями. Это поможет брендам увеличивать охватные метрики, привлекать клиентов среди многомиллионной аудитории Авито, а также тестировать разные подходы к продвижению.