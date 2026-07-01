Новые законы с 1 июля: запрет на вход через Google и Apple, ужесточения в банках, недвижимость по биометрии
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Июль 2026 года приносит россиянам масштабные перемены в цифровой сфере. Законодатели ужесточают требования к авторизации на сайтах, внедряют биометрию в сделки с недвижимостью, усиливают контроль за финансовыми переводами и кредитными историями. Эти меры направлены на повышение безопасности, борьбу с мошенничеством и постепенный отказ от иностранных цифровых сервисов в пользу отечественных решений. Ниже — ключевые нововведения, которые так или иначе повлияют на жизнь каждого россиянина.
Запрет входа через аккаунты Apple и Google на российских сайтах
Владельцы сайтов и приложений не могут предлагать пользователям авторизацию через иностранные сервисы (Apple, Google, X, а также любые аналоги). Разрешены только отечественные решения: номер телефона, «Госуслуги», Единая биометрическая система, аккаунты российских платформ («Яндекс», «ВКонтакте», «Сбер» и т. п.) За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 700 тысяч рублей. Хотя ответственность ложится на площадки, пользователям придётся привыкать к новым способам входа — привычные кнопки залогинивания исчезнут.
ИНН в переводах через СБП
При любых переводах в «Системе быстрых платежей» (СБП) банк автоматически добавляет ИНН получателя — как в операциях между физлицами, так и между компаниями и гражданами. Пользователю не нужно заполнять ничего вручную: банк подставляет номер из своих данных. Главная цель — борьба с дропперством (использованием подставных счетов для обналичивания похищенных средств). ИНН практически неизменен, в отличие от номера телефона или карты, что позволяет банкам эффективнее отслеживать подозрительные цепочки переводов и выявлять мошеннические схемы.
Ужесточение оценки дохода заёмщиков
Банк России вводит 10‑процентный дисконт при расчёте долговой нагрузки, если заёмщик указывает доход, который не может подтвердить документально (например, «серую» зарплату). Банки и МФО будут учитывать только 90% от заявленной суммы. Это промежуточный шаг: с 1 июля 2027 года от послабления откажутся полностью, в расчёт пойдут только официально подтверждённые доходы. Мера призвана снизить риски невозвратов и повысить прозрачность кредитования.
Расширение состава кредитной истории
В основную часть кредитной истории включают новые сведения: запрашиваемую и одобренную сумму по заявке, факт заключения договора, передачу денег заёмщику, а также отказ в выдаче кредита с указанием причины. Бюро кредитных историй обязаны обрабатывать эти данные в течение 15 минут с момента получения — это необходимо для оперативного выявления мошеннических попыток. Нововведение упрощает банкам и самим гражданам контроль за кредитными досье и поможет быстрее реагировать на подозрительные действия третьих лиц.
Ужесточение правил для микрофинансовых организаций
Обновлённый базовый стандарт защиты прав клиентов МФО запрещает использовать визуальные уловки (размер, цвет, начертание шрифта) для выделения выгодных условий и сокрытия невыгодных. Кроме того, МФО больше не могут автоматически проставлять согласие клиента на дополнительные услуги, если те предлагаются не одновременно с основным договором. Организации обязаны подробно информировать о каждой дополнительной услуге, её поставщике и праве отказаться от неё. Это повышает прозрачность для заёмщиков и снижает риск навязывания ненужных опций.
Биометрия для сделок с недвижимостью
При подаче документов в Росреестр в электронном виде разрешено подтверждать личность через биометрию (отпечаток пальца или сканирование лица). Этот порядок распространяется на куплю-продажу жилья, домов, земельных участков, дарение и регистрацию перехода прав. При этом заявления и документы по‑прежнему подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью — биометрия выступает дополнительным уровнем верификации, а не заменой. Чтобы воспользоваться услугой, обе стороны должны предварительно зарегистрировать биометрию через приложение «Госуслуги Биометрия» или в отделении банка. Главный плюс — возможность полностью дистанционного оформления сделки без визита в МФЦ или к нотариусу.
Электронная подпись для россиян за рубежом
С 1 июля 2026 года по 31 декабря 2027 года запускается эксперимент, который позволяет гражданам РФ, проживающим за границей, дистанционно получить квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться в системе индивидуального учёта. Участвуют 12 стран: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Турция и Сербия. Эксперимент даёт возможность совершать юридически значимые действия и взаимодействовать с российскими госорганами без личного визита в Россию — востребованное решение для соотечественников, ведущих бизнес или имеющих недвижимость на родине.
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