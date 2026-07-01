Новые законы с 1 июля: запрет на вход через Google и Apple, ужесточения в банках, недвижимость по биометрии

Июль 2026 года приносит россиянам масштабные перемены в цифровой сфере. Законодатели ужесточают требования к авторизации на сайтах, внедряют биометрию в сделки с недвижимостью, усиливают контроль за финансовыми переводами и кредитными историями. Эти меры направлены на повышение безопасности, борьбу с мошенничеством и постепенный отказ от иностранных цифровых сервисов в пользу отечественных решений. Ниже — ключевые нововведения, которые так или иначе повлияют на жизнь каждого россиянина.Владельцы сайтов и приложений не могут предлагать пользователям авторизацию через иностранные сервисы (Apple, Google, X, а также любые аналоги). Разрешены только отечественные решения: номер телефона, «Госуслуги», Единая биометрическая система, аккаунты российских платформ («Яндекс», «ВКонтакте», «Сбер» и т. п.) За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 700 тысяч рублей. Хотя ответственность ложится на площадки, пользователям придётся привыкать к новым способам входа — привычные кнопки залогинивания исчезнут.При любых переводах в «Системе быстрых платежей» (СБП) банк автоматически добавляет ИНН получателя — как в операциях между физлицами, так и между компаниями и гражданами. Пользователю не нужно заполнять ничего вручную: банк подставляет номер из своих данных. Главная цель — борьба с дропперством (использованием подставных счетов для обналичивания похищенных средств). ИНН практически неизменен, в отличие от номера телефона или карты, что позволяет банкам эффективнее отслеживать подозрительные цепочки переводов и выявлять мошеннические схемы.Банк России вводит 10‑процентный дисконт при расчёте долговой нагрузки, если заёмщик указывает доход, который не может подтвердить документально (например, «серую» зарплату). Банки и МФО будут учитывать только 90% от заявленной суммы. Это промежуточный шаг: с 1 июля 2027 года от послабления откажутся полностью, в расчёт пойдут только официально подтверждённые доходы. Мера призвана снизить риски невозвратов и повысить прозрачность кредитования.В основную часть кредитной истории включают новые сведения: запрашиваемую и одобренную сумму по заявке, факт заключения договора, передачу денег заёмщику, а также отказ в выдаче кредита с указанием причины. Бюро кредитных историй обязаны обрабатывать эти данные в течение 15 минут с момента получения — это необходимо для оперативного выявления мошеннических попыток. Нововведение упрощает банкам и самим гражданам контроль за кредитными досье и поможет быстрее реагировать на подозрительные действия третьих лиц.Обновлённый базовый стандарт защиты прав клиентов МФО запрещает использовать визуальные уловки (размер, цвет, начертание шрифта) для выделения выгодных условий и сокрытия невыгодных. Кроме того, МФО больше не могут автоматически проставлять согласие клиента на дополнительные услуги, если те предлагаются не одновременно с основным договором. Организации обязаны подробно информировать о каждой дополнительной услуге, её поставщике и праве отказаться от неё. Это повышает прозрачность для заёмщиков и снижает риск навязывания ненужных опций.При подаче документов в Росреестр в электронном виде разрешено подтверждать личность через биометрию (отпечаток пальца или сканирование лица). Этот порядок распространяется на куплю-продажу жилья, домов, земельных участков, дарение и регистрацию перехода прав. При этом заявления и документы по‑прежнему подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью — биометрия выступает дополнительным уровнем верификации, а не заменой. Чтобы воспользоваться услугой, обе стороны должны предварительно зарегистрировать биометрию через приложение «Госуслуги Биометрия» или в отделении банка. Главный плюс — возможность полностью дистанционного оформления сделки без визита в МФЦ или к нотариусу.С 1 июля 2026 года по 31 декабря 2027 года запускается эксперимент, который позволяет гражданам РФ, проживающим за границей, дистанционно получить квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться в системе индивидуального учёта. Участвуют 12 стран: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Турция и Сербия. Эксперимент даёт возможность совершать юридически значимые действия и взаимодействовать с российскими госорганами без личного визита в Россию — востребованное решение для соотечественников, ведущих бизнес или имеющих недвижимость на родине.