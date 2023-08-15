Новым собственником ООО «Передовые Платежные Решения» стала Kismet Capital Group

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Инвестиционная компания Kismet Capital Group (KCG) приобрела 100% доли в компании «Передовые Платежные Решения» у американского холдинга Fleetcor Technologies, Inc. Об этом сообщает пресс-служба.



Согласно источнику, в результате сделки ООО «ППР», включая дочерние компании, переходит под контроль нового акционера в лице Kismet Capital Group. Топ-менеджмент и команда ППР в России продолжит развитие бизнеса в рамках существующей стратегии как самостоятельной компании на рынке корпоративных услуг.



Группа "ППР" является независимым игроком на российском рынке процессинговых технологий для корпоративных платежей. Продуктовая линейка компании включает в себя решения для бизнеса: предоставление партнерам доступа к собственной эквайринговой сети, оплата топлива и иных услуг, в том числе в смежных сегментах корпоративных затрат — оплате парковок, моек, командировок и отелей. Клиентами являются более 70 тыс. юридических лиц и ИП. Число сотрудников составляет более 600 человек.