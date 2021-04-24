AirTag

20 апреля 2021 года Apple представила долгожданный для многих аксессуар — умную метку AirTag. Она предназначена для отслеживания и поиска личных вещей, которые люди часто теряют или забывают. Однако первые пользователи уже жалуются на её крайнюю хрупкость.

Журналисты The Verge, которые получили AirTag до старта официальных продаж, рассказали, что корпус «яблочной» смарт-метки крайне чувствителен к повреждениям. Он царапается буквально «о воздух». Впрочем, иное сложно было ожидать, ведь одна сторона аксессуара выполнена из глянцевого пластика, а другая — из гладко отполированного металла. 

AirTag

AirTag

Если вспомнить, насколько быстро корпус AirPods покрывается царапинами и потертостями, то быстрая потеря презентабельного вида AirTag перестает удивлять. А что касается хромированной поверхности — у Apple был огромный опыт в производстве девайсов, которые имели такой же недостаток. Легендарные музыкальные плееры iPod имели зеркально отполированную металлическую спинку и царапались буквально в первые минуты использования. А спустя год-два задняя часть корпуса превращалась в неопрятную матовую поверхность даже в самых бережных руках. 

iPod

Довольно странно, что компания не учла этот опыт в своём новом продукте. Ведь сама суть AirTag в том, что он будет использоваться отнюдь не в тепличных условиях — например, висеть на ключах, на чемодане, «болтаться» в сумке и т.п. Очевидно, что аксессуар очень быстро станет выглядеть неаккуратно. Причём здесь не помогут даже чехлы — например, фирменный ремешок от Hermes закрывает только торцы смарт-метки, тогда как обе поверхности открыты для любых повреждений. В любом случае, независимо от степени придирчивости покупателей, практически любому будет не очень приятно отдать значительную сумму за такое устройство и спустя короткое время увидеть подобную метаморфозу.


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Источник:

The Verge The Verge

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