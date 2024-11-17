Новый AirTag получит чип от iPhone 15

Компания Apple готовится выпустить новые поисковые трекеры AirTag, поскольку актуальная модель за 3,5 года своего существования уже успела устареть.
Из главных нововведений — обновленный чип с улучшенным отслеживанием местоположения. По сути, AirTag получит чип Ultra Wideband 2-го поколения, который дебютировал во всех моделях iPhone 15 ещё в прошлом году. Это решение также обеспечит увеличенный диапазон действия метки.
Кроме того, Apple изменит конструкцию трекера, чтобы встроенный динамик было сложнее извлечь. Однако в целом он будет похож на текущую модель.