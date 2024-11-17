Новый AirTag получит чип от iPhone 15







Компания Apple готовится выпустить новые поисковые трекеры AirTag, поскольку актуальная модель за 3,5 года своего существования уже успела устареть. Компания Apple готовится выпустить новые поисковые трекеры AirTag, поскольку актуальная модель за 3,5 года своего существования уже успела устареть. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, релиз нового AirTag состоится в середине 2025 года. Девайс разрабатывается под кодовым названием B589. Сейчас аксессуар находится на стадии производственных испытаний.Из главных нововведений — обновленный чип с улучшенным отслеживанием местоположения. По сути, AirTag получит чип Ultra Wideband 2-го поколения, который дебютировал во всех моделях iPhone 15 ещё в прошлом году. Это решение также обеспечит увеличенный диапазон действия метки.Кроме того, Apple изменит конструкцию трекера, чтобы встроенный динамик было сложнее извлечь. Однако в целом он будет похож на текущую модель.