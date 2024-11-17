Новый AirTag получит чип от iPhone 15

Фархад



Компания Apple готовится выпустить новые поисковые трекеры AirTag, поскольку актуальная модель за 3,5 года своего существования уже успела устареть.

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По словам Марка Гурмана из Bloomberg, релиз нового AirTag состоится в середине 2025 года. Девайс разрабатывается под кодовым названием B589. Сейчас аксессуар находится на стадии производственных испытаний.

Из главных нововведений — обновленный чип с улучшенным отслеживанием местоположения. По сути, AirTag получит чип Ultra Wideband 2-го поколения, который дебютировал во всех моделях iPhone 15 ещё в прошлом году. Это решение также обеспечит увеличенный диапазон действия метки.

Кроме того, Apple изменит конструкцию трекера, чтобы встроенный динамик было сложнее извлечь. Однако в целом он будет похож на текущую модель.
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Источник:
MacRumors
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