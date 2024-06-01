Новый баг Windows 11 ломает важный инструмент. Бесит безумно

Артем
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Как сообщают пользователи, в системных проблемах виноват последний патч.

Накопительное обновление KB5037853 ломает «винду» двумя разными способами, сообщают пострадавшие от бага. Первый приводит к зависанию «Панели задач», при попытке запустить из нее какую-либо программу. Во время второго, иконки приложений просто исчезают и появляются только после перезапуска системы или процесса explorer.exe в «Диспетчере задач».

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Microsoft в курсе проблемы и уже работают над патчем, устраняющим ошибку. Тем кто столкнулся со сбоем работы панели рекомендуют удалить последнее обновление или воспользоваться точкой восстановления системы.
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Источник:
Bleepeng computer
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