Новый баг Windows 11 ломает важный инструмент. Бесит безумно

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Как сообщают пользователи, в системных проблемах виноват последний патч.Накопительное обновление KB5037853 ломает «винду» двумя разными способами, сообщают пострадавшие от бага. Первый приводит к зависанию «Панели задач», при попытке запустить из нее какую-либо программу. Во время второго, иконки приложений просто исчезают и появляются только после перезапуска системы или процесса explorer.exe в «Диспетчере задач».Microsoft в курсе проблемы и уже работают над патчем, устраняющим ошибку. Тем кто столкнулся со сбоем работы панели рекомендуют удалить последнее обновление или воспользоваться точкой восстановления системы.