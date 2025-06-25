Новый будильник в iOS 26 сделан так, чтобы вы точно проспали

Фото: MacRumorsСогласно источнику, новый дизайн отличается кнопками «Отложить» и «Отключить», которые стали значительно больше, но по размеру теперь не отличаются друг от друга и находятся рядом. В прошлых версиях iOS кнопки разнесены друг от друга. Помимо соответствия новому дизайну, увеличение кнопок было сделано, чтобы снизить количество ложных нажатий. Удивительно, но он работает ровно наоборот.
Компания Apple добавила в iOS 26 новый дизайн будильника, который оказался не очень удачным: спросонья можно промахнуться и проспать всё. Нюанс описали в MacRumors.
Компания Apple добавила в iOS 26 новый дизайн будильника, который оказался не очень удачным: спросонья можно промахнуться и проспать всё. Нюанс описали в MacRumors.
Бывший инженер Apple Джек Филдс поделился, что новое оформление полностью противоречит более ранним результатам тестов внутри команды Apple. Тестирование «записывало, где наши сонные руки шлепали по экрану, чтобы увидеть, насколько точно мы отключали будильники», говорит он. Оказалось, что с новым дизайном пользователи на 30% чаще нажимали на кнопку «Отключить» вместо «Отложить», что фактически увеличивает шансы проспать.
Именно по этой причине в iOS 18 и более ранних версиях кнопки удалены друг от друга и имеют разный размер. «Сделав кнопку Stop такой маленькой, вы можете быть уверены: человек достаточно проснулся, чтобы действительно отключить, а не отложить будильник», — говорит Филдс. Почему Apple решила вернуться к неудачному дизайну снова — неизвестно.
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