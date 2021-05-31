Нет, это не фото.
Пару дней назад мы уже писали о том, что Epic Games показала возможности своего нового движка Unreal Engine 5, выпустила его раннюю версию и описала все нововведения. И теперь в интернете стали появляться первые демонстрации, созданные на этом игровом движке, и некоторые из них по-настоящему завораживают.
Например, канал MAWI United GmbH создал полноценную симуляцию леса, используя все возможности движка, такие как продвинутое мягкое освещение Lumen и Nanite, которая позволяет создавать четкие текстуры с тесселяцией благодаря микрополигонам.
При этом авторы канала сообщают, что они использовали текстуры в разрешении 8К, созданные путем фотограмметрии — технологии 3D-сканирования, при которой объект фотографируют со всех сторон. Это в том числе позволяет добиться высокой четкости и отсутствия «угловатости» объектов даже при большом приближении.
Однако, увы, такая красота требует серьезных жертв: разработчики использовали топовую видеокарту Nvidia RTX 3090, и даже она в разрешении 4K в такой демонстрации смогла выдать лишь около 30 FPS. Так что остается лишь надеяться, что в будущем, когда движок лучше оптимизируют, производительность вырастет.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: