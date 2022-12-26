Новый год с VK Play Сloud: тарифы комфорт и премиум по сниженной цене

VK Play снизили стоимость на тарифы Комфорт и Премиум для VK Play Cloud и дали возможность продолжать оплачивать подписку по акционной цене.Распродажа VK Play Cloud продлится с 23 декабря по 29 декабря. Пользователи смогут оформить подписку на тарифы Комфорт и Премиум по сниженной цене: Премиум будет стоить 1999 рублей вместо 3599, а комфорт — 1499 вместо 1999.Купленную в дни распродажи подписку можно будет продлить по акционной цене даже тогда, когда специальное предложение будет уже недоступно. Таким образом, тарифы Премиум и Комфорт будут стоить 1999 рублей и 1499 рублей в месяц соответственно.С пакетом Комфорт геймеры смогут играть 60 часов в месяц. В ночное время выделенные часы не тратятся. Премиум позволит наслаждаться играми без каких-либо ограничений.Пользователям обоих тарифов будет доступен весь контент на игровой площадке VK Play — игры разных жанров, актуальные дополнения. Также и функция «Виртуальный компьютер», которая позволяет устанавливать, запускать любые игры и приложения для Windows.