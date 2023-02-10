Новый HomePod не придётся выбрасывать в случае поломки. Он ремонтируется намного легче оригинальной модели

Специалисты iFixit разобрали недавно представленную смарт-колонку HomePod 2-го поколения и удивились, насколько Apple упростила процесс ремонта по сравнению с оригинальной моделью 2018 года.
Первую версию HomePod нужно было буквально пилить или резать, чтобы добраться до внутренностей, а с моделью 2023 года всё обстоит намного проще, поскольку компания значительно сократила количество клея.
В первую очередь новинка предлагает съёмный кабель питания, который при необходимости можно заменить на любой другой. Прорезиненая подставка снимается довольно просто с помощью обычной лопатки, а под оплёткой расположены скрытые винты, которые позволяют разобрать колонку. Под дисплеем, состоящим из нескольких RGB-светодиодов, расположена материнская плата с чипсетом S7, как в Apple Watch Series 7.
Центральная часть корпуса HomePod отведена под основной 4-дюймовый низкочастотный динамик, под которым расположена плата усилителя и пять твитеров.
Интересно, что к аудиоусилителю прикреплён огромный для девайса радиатор, который, как объясняет iFixit, снижает температуру во время активного использования.
Кстати, датчик влажности и температуры, установленный в основании HomePod 2023, полностью идентичен сенсору, установленному в HomePod mini.
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