Новый HomePod не придётся выбрасывать в случае поломки. Он ремонтируется намного легче оригинальной модели

Специалисты iFixit разобрали недавно представленную смарт-колонку HomePod 2-го поколения и удивились, насколько Apple упростила процесс ремонта по сравнению с оригинальной моделью 2018 года.Первую версию HomePod нужно было буквально пилить или резать, чтобы добраться до внутренностей, а с моделью 2023 года всё обстоит намного проще, поскольку компания значительно сократила количество клея.В первую очередь новинка предлагает съёмный кабель питания, который при необходимости можно заменить на любой другой. Прорезиненая подставка снимается довольно просто с помощью обычной лопатки, а под оплёткой расположены скрытые винты, которые позволяют разобрать колонку. Под дисплеем, состоящим из нескольких RGB-светодиодов, расположена материнская плата с чипсетом S7, как в Apple Watch Series 7.Центральная часть корпуса HomePod отведена под основной 4-дюймовый низкочастотный динамик, под которым расположена плата усилителя и пять твитеров.Интересно, что к аудиоусилителю прикреплён огромный для девайса радиатор, который, как объясняет iFixit, снижает температуру во время активного использования.Кстати, датчик влажности и температуры, установленный в основании HomePod 2023, полностью идентичен сенсору, установленному в HomePod mini.