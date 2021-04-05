Apple может обновить iMac в текущем году, сменив его дизайн. Об этом рассказал MacRumors со ссылкой на надежного инсайдера с ником L0vetodream.
Предполагается, что обновленная линейка iMac будет работать под управлением процессоров Apple Silicon — ранее сообщалось, что компания тестирует собственные чипы с 16-ю производительными и 4-мя экономичными ядрами. Среди важнейших перемен в новых моделях компьютеров — глобальный редизайн. По словам инсайдера, экран нового iMac станет «больше, чем самый большой на данный момент»; напомним, что сейчас Apple продает десктоп с диагоналями 21,5 и 27 дюймов.
Дизайн-код линейки будет взят у Apple Pro Display XDR — компьютер станет тонким, а дисплей займет всю переднюю панель, вытеснив «подбородок» с логотипом компании. К слову, такое решение вполне допускает увеличение диагонали с использованием прежних габаритов iMac. Профессиональный дисплей от Apple имеет экран 32 дюйма. В отношении деталей дизайна слухи разнятся — есть сообщения как о прямых углах (как у Pro Display XDR), так и о скругленных, подобно iPad Pro. О нашумевшем «дырявом» корпусе-«терке» пока ничего не известно — возможно, его оставят исключительно для монитора компании.
Внешний вид iMac не обновлялся уже очень давно. Свой узнаваемый «профиль» компьютер получил в 2007 году — тогда его облекли в алюминиевый корпус и закрыли дисплей черным стеклом от края до края. В 2012 году компьютер сделали тоньше (при этом разбор его усложнился), и до сих пор iMac неизменно производится в таком дизайне. Предстоящие изменения станут самыми масштабными для компьютеров Apple за последние 10-12 лет.
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