iPad Apple iPad 10

Новый iPad 10 завершил целую эпоху. И речь совсем не о дизайне

Олег

iPad 10


Компания Apple привела все свои актуальные устройства к единому стандарту передачи звука. Об этом стало известно вскоре после вчерашнего релиза новых iPad 10 и iPad Pro.

Речь идет о 3,5 мм аудиоразъеме. Apple постепенно и последовательно избавлялась от него в своих портативных девайсах — первой «ласточкой» в этом смысле стал iPhone 7, а после него аудиоджека лишился iPad Pro 2018 года, дизайн которого был серьезно переработан.

До сих пор единственной моделью с заветным отверстием для наушников в корпусе был базовый iPad — вплоть до девятого поколения, вышедшего в 2021 году, этот планшет сохранял возможность использования проводных наушников.

Однако представленный вчера iPad 10 завершил целую эпоху — теперь он тоже лишился порта 3,5 мм. Отныне все носимые устройства Apple поддерживают лишь беспроводное аудио, либо подключение аналоговых наушников через переходник к порту USB-С или Lightning.

На данный момент единственными устройствами с аудиоразъемом остаются компьютеры Mac. Apple вряд ли лишится убрать его оттуда, поскольку многим пользователям он требуется на компьютере для работы.

Ранее мы рассказали, стоит ли покупать новый iPad 10 и какие конкуренты у него есть среди «яблочных» планшетов. 

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Источник:
apple.com
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Комментарии

tellurian
+4596
tellurian
Мир ему и пока.
час назад в 22:49
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