Новый iPad Pro M2 «недопилили» максимально стыдным образом



Покупатели нового iPad Pro M2 не обнаружили там обещанную функцию камеры. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, речь идет о возможности записи видео в формате ProRes. Новый iPad Pro с чипом Silicon M2 стал первым планшетом в истории, который поддерживает данную функцию, и Apple хвасталась этим в рекламных промо-роликах и на своем официальном сайте. Однако владельцы планшета попросту её не нашли.



Первые покупатели возмущаются, что в настройках штатного приложения «Камеры» отсутствует переключатель формата ProRes. Издание Mac Otacara говорит, что для записи видео в ProRes придется качать сторонний софт, например приложение FiLMiC Pro.



Сама Apple пока не отреагировала на данную проблему. Также неясно, появится ли заветный переключатель в будущем.

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