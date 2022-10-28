iPad Pro Apple

Новый iPad Pro M2 «недопилили» максимально стыдным образом

Олег

iPad


Покупатели нового iPad Pro M2 не обнаружили там обещанную функцию камеры. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о возможности записи видео в формате ProRes. Новый iPad Pro с чипом Silicon M2 стал первым планшетом в истории, который поддерживает данную функцию, и Apple хвасталась этим в рекламных промо-роликах и на своем официальном сайте. Однако владельцы планшета попросту её не нашли.

Первые покупатели возмущаются, что в настройках штатного приложения «Камеры» отсутствует переключатель формата ProRes. Издание Mac Otacara говорит, что для записи видео в ProRes придется качать сторонний софт, например приложение FiLMiC Pro.

Сама Apple пока не отреагировала на данную проблему. Также неясно, появится ли заветный переключатель в будущем. 

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Источник:
MacRumors
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