Новый хитрый способ узнать всю вашу подноготную запущен в рунете

Олег
Фото: Unsplash
Мошенники начали собирать личные данные россиян под предлогом новогодних праздников. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, мошенники создают фейковые сайты с билетами на новогодние мероприятия и раскручивают их в рунете. Человеку попадается сайт, он решает купить билет и вводит свои ФИО, номер телефона, а иногда и данные карты.

«Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи. Так, на некоторых фишинговых ресурсах билетов нет, но мошенники предлагают оставить свои данные (ФИО, телефон) якобы для обратной связи», — юрист Елена Браун. 

Далее эти данные мошенники используют для обзвона с социальным инженерингом, а также опустошают карты и счета, которые попали к ним в руки. 

РИА Новости
