Новый хитрый способ узнать всю вашу подноготную запущен в рунете

Фото: Unsplash



Мошенники начали собирать личные данные россиян под предлогом новогодних праздников. Об этом пишут «РИА Новости».

«Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи. Так, на некоторых фишинговых ресурсах билетов нет, но мошенники предлагают оставить свои данные (ФИО, телефон) якобы для обратной связи», — юрист Елена Браун.



Далее эти данные мошенники используют для обзвона с социальным инженерингом, а также опустошают карты и счета, которые попали к ним в руки.