Lady Gaga выпустила свой новый сингл «Stupid Love» вместе с клипом на этот трек. Видео было полностью снято на iPhone 11 Pro.







Перед запуском клипа Lady Gaga опубликовала серию тизеров, а Apple разместила коротенький ролик на своем Youtube-канале в серии «Снято на iPhone».









«Конечно, съемка на iPhone – это новая территория. В индустрии до сих пор используется довольно стандартный подход к съемке музыкальных видео, рекламы и фильмов. В основном используются более массивные и гораздо более дорогие камеры. Мы отлично провели время, снимая на iPhone 11 Pro. В таком подходе много свободы и новых возможностей.

Мы установили телефоны на профессиональные стедикамы и дроны. Было интересно сочетать iPhone с техникой, которую мы типично используем для съемки такого масштаба. В съемке были задействованы все три основных объектива, но в основном мы переключались между широкоугольным и телеобъективом. Все снималось в 4К, и мы записывали одновременно с фреймрейтом 24 и 48 кадров в секунду для эффекта slow mo. Мы бы не смогли достичь такого результата, если бы снимали, например, на камеру Alexa с одним объективом», — режиссер клипа Дэниэл Эскилл.























Это уже не первый случай, когда музыкальные клипы снимали на смартфоны Apple. К примеру видео Селены Гомес на сингл «Lose You to Love Me», также было снято на iPhone 11 Pro.



Новая песня Lady Gaga, которая уже Это уже не первый случай, когда музыкальные клипы снимали на смартфоны Apple. К примеру видео Селены Гомес на сингл «Lose You to Love Me», также было снято на iPhone 11 Pro.Новая песня Lady Gaga, которая уже доступна в Apple Music, стала первой композицией, выпущенной после работы над музыкой к фильму «Звезда родилась». Ранее купертиновцы уже сотрудничали с певицей, она выступала в мае 2019 года на официальном открытие нового кампуса.





