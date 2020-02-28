Lady Gaga выпустила свой новый сингл «Stupid Love» вместе с клипом на этот трек. Видео было полностью снято на iPhone 11 Pro.
Перед запуском клипа Lady Gaga опубликовала серию тизеров, а Apple разместила коротенький ролик на своем Youtube-канале в серии «Снято на iPhone».
Перед запуском клипа Lady Gaga опубликовала серию тизеров, а Apple разместила коротенький ролик на своем Youtube-канале в серии «Снято на iPhone».
«Конечно, съемка на iPhone – это новая территория. В индустрии до сих пор используется довольно стандартный подход к съемке музыкальных видео, рекламы и фильмов. В основном используются более массивные и гораздо более дорогие камеры. Мы отлично провели время, снимая на iPhone 11 Pro. В таком подходе много свободы и новых возможностей.
Мы установили телефоны на профессиональные стедикамы и дроны. Было интересно сочетать iPhone с техникой, которую мы типично используем для съемки такого масштаба. В съемке были задействованы все три основных объектива, но в основном мы переключались между широкоугольным и телеобъективом. Все снималось в 4К, и мы записывали одновременно с фреймрейтом 24 и 48 кадров в секунду для эффекта slow mo. Мы бы не смогли достичь такого результата, если бы снимали, например, на камеру Alexa с одним объективом», — режиссер клипа Дэниэл Эскилл.
Это уже не первый случай, когда музыкальные клипы снимали на смартфоны Apple. К примеру видео Селены Гомес на сингл «Lose You to Love Me», также было снято на iPhone 11 Pro.
Новая песня Lady Gaga, которая уже доступна в Apple Music, стала первой композицией, выпущенной после работы над музыкой к фильму «Звезда родилась». Ранее купертиновцы уже сотрудничали с певицей, она выступала в мае 2019 года на официальном открытие нового кампуса.
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