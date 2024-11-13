Новый кринж-чехол для AirPods завирусился на AliExpress. Не показывайте его впечатлительным людям

Продолжаем делиться с вами необычными и забавными находками на AliExpress. Сегодня в ленте попался очень странный чехол для наушников — кому-то он понравится, а кого-то возмутит и даже испугает.

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