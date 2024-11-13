Новый кринж-чехол для AirPods завирусился на AliExpress. Не показывайте его впечатлительным людям
Олег Воронин
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Продолжаем делиться с вами необычными и забавными находками на AliExpress. Сегодня в ленте попался очень странный чехол для наушников — кому-то он понравится, а кого-то возмутит и даже испугает.
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Это довольно объемный силиконовый кейс для AirPods, выполненный в виде настоящего живого сердца. Реализма добавляет полупрозрачная текстура и соответствующая бордовая расцветка; впрочем, чтобы не слишком шокировать окружающих, вы можете выбрать менее «биологический» цвет. Силиконовое сердце открывается вбок и продается для трех разных моделей наушников: AirPods Pro, AirPods Pro 2 и AirPods 3.
Купить чехол в виде внутреннего органа можно по этой ссылке на AliExpress. Будьте осторожны, если достаете искусственное сердце из кармана при других людях: они могут оказаться настолько впечатлительными, что схватятся за своё настоящее.