Новый Mac Pro с M2 Ultra за $5999 не поддерживает видеокарты. Зачем он тогда вообще нужен?

Олег

Mac Pro
Фото: Apple


В сети появились новые подробности о Mac Pro с чипом Apple Silicon. Их опубликовали в WCCF Tech.

Вчера на WWDC 2023 Apple представила обновленный Mac Pro — компьютер не получал апдейтов с 2019 года. Вопреки ожиданиям, он остался в прежнем корпусе, дизайне и габаритах. Зато «внутренности» изменились: теперь монстр работает на чипе Apple Silicon M2 Ultra.

Поскольку корпус компьютера остался прежним, он очевидно сохранил семь слотов PCI-e, которые в ранней модели использовались для подключения внешних видеокарт и SSD-дисков. Однако в характеристиках обновленного Mac Pro не указана совместимость с внешними видеокартами AMD, хотя совместимость со стандартом PCIe Gen-4 присутствует. Судя по всему, поддержка видеокарт отключена программно и слоты будут использоваться исключительно для расширения хранилища.

Подключение внешних видеокарт было одним из главных преимуществ большого и дорогого Mac Pro. Чем он теперь будет привлекать профессионалов? Похоже, Apple тонко намекает: 60 или 76 графических ядер чипа Silicon M2 Ultra должно хватить для любых задач, которые встанут перед владельцем этого мака. Так ли это на самом деле, нам еще предстоит узнать. 

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Источник:
WCCF Tech
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