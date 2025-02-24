Новый MacBook Air с M4 засветился в Geekbench: Apple хотела выпустить его ещё в январе







В базе синтетических тестов производительности Geekbench засветился новый MacBook Air на чипе M4, анонс которого ожидается в ближайшее время. Самое интересно, что девайс работает на декабрьской версии macOS — похоже, он должен был выйти ещё в начале 2025 года. В базе синтетических тестов производительности Geekbench засветился новый MacBook Air на чипе M4, анонс которого ожидается в ближайшее время. Самое интересно, что девайс работает на декабрьской версии macOS — похоже, он должен был выйти ещё в начале 2025 года. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Согласно Geekbench 6, MacBook с идентификатором Mac16,12 оснащён чипом M4 с 10 ядрами ЦП и 24 ГБ оперативной памяти. Ноутбук работает под управлением специальной сборки 24C2101 macOS Sequoia 15.2 — той же версии, которую Apple случайно выпустила ещё в декабре. Эта сборка и подтвердила существование 13-и 15-дюймовых моделей MacBook Air M4.В графическом тесте Metal новинка набрала 55 516 баллов, что соответствует уровню 13-дюймового iPad Pro с M4. Для контекста: актуальный MacBook Air на M3 в среднем набирает оценку Metal около 49 000 баллов. Интересно, что же пошло не так, что компания решила перенести релиз на несколько месяцев.Если верить журналисту Bloomberg Марку Гурману, Apple выпустит новые модели MacBook Air в марте.