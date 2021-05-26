С момента релиза MacBook Air и Pro 13’’ под управлением Silicon M1 прошло немало времени, и поклонники Mac с нетерпением ждут полноразмерного MacBook с 15-16-дюймовым экраном и собственным чипом от Apple. Компания не торопится его выпускать — возможно, производительности чипов Silicon пока недостаточно для такой мощной по определению машины. Однако ничего не мешает фанатам и блогерам составлять рендеры и предполагать, каким же будет революционный MacBook Pro 16’’.
Художник-дизайнер Антонио Де Роса опубликовал несколько рендеров того, как он представляет себе будущий MacBook Pro 16’’.
Антонио руководствовался слухами и утечками, которые уже ходят в сети. Это видно по его рисункам — например, в MacBook вернулся порт HDMI, а цветовая палитра корпусов пополнилась синим. Грани и поверхности корпуса также изменились — теперь они больше похожи на iPad Pro. Немного странно выглядит решение разместить разъем для microSD вместо полноценного SD; да и в целом торец с USB-C, HDMI и microSD выглядит немного дешево. К слову, Де Роса разместил на рендерах надпись M1X, что не совсем соответствует слухам о MacBook Pro 16’’. Стоит упомянуть, что Антонио не стал воплощать в своих рисунках цветовую палитру iMac 2021 — возможно, Apple действительно захочет сохранить профессиональную линейку компьютеров в более строгом «окрасе».
Ранее мы обсуждали рендеры возможного обновления легендарного iPod Classic: он очень посвежел и получил новое железо, однако сохранил свою главную фишку — колесико управления.
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