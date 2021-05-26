MacBook


С момента релиза MacBook Air и Pro 13’’ под управлением Silicon M1 прошло немало времени, и поклонники Mac с нетерпением ждут полноразмерного MacBook с 15-16-дюймовым экраном и собственным чипом от Apple. Компания не торопится его выпускать — возможно, производительности чипов Silicon пока недостаточно для такой мощной по определению машины. Однако ничего не мешает фанатам и блогерам составлять рендеры и предполагать, каким же будет революционный MacBook Pro 16’’.

Художник-дизайнер Антонио Де Роса опубликовал несколько рендеров того, как он представляет себе будущий MacBook Pro 16’’. 

MacBook

MacBook

Антонио руководствовался слухами и утечками, которые уже ходят в сети. Это видно по его рисункам — например, в MacBook вернулся порт HDMI, а цветовая палитра корпусов пополнилась синим. Грани и поверхности корпуса также изменились — теперь они больше похожи на iPad Pro. Немного странно выглядит решение разместить разъем для microSD вместо полноценного SD; да и в целом торец с USB-C, HDMI и microSD выглядит немного дешево. К слову, Де Роса разместил на рендерах надпись M1X, что не совсем соответствует слухам о MacBook Pro 16’’. Стоит упомянуть, что Антонио не стал воплощать в своих рисунках цветовую палитру iMac 2021 — возможно, Apple действительно захочет сохранить профессиональную линейку компьютеров в более строгом «окрасе». 

Ранее мы обсуждали рендеры возможного обновления легендарного iPod Classic: он очень посвежел и получил новое железо, однако сохранил свою главную фишку — колесико управления. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Cult of Mac Cult of Mac

Ссылки по теме:

«Mac не умеет того, что может iPad». Руководители Apple рассказали, почему iPad никогда не получит macOS «Mac не умеет того, что может iPad». Руководители Apple рассказали, почему iPad никогда не получит macOS

Перешел с MacBook Pro на Honor MagicBook 14. 7 впечатлений от расставания с Mac Перешел с MacBook Pro на Honor MagicBook 14. 7 впечатлений от расставания с Mac

Так может выглядеть следующий MacBook Air. Настолько странно, что невозможно отвести взгляд Так может выглядеть следующий MacBook Air. Настолько странно, что невозможно отвести взгляд