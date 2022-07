Nothing Phone (1) доехал до России. Первые впечатления — блогеры в восторге!

Сооснователь компании OnePlus Карл Пэй недавно представил свой первый смартфон — Nothing Phone (1) . Устройство получилось необычным, и многие ждали начала продаж, чтобы посмотреть на него вживую.Смартфон наконец доехал до российских блогеров, и они подробно рассказали о новинке. Если коротко: всё очень хорошо. Обзоры появились на каналах Rozetked Andro-news . Скриншоты для новости взяты из их роликов.«Необычности» начинаются прямо с упаковки. Коробка Nothing Phone (1) открывается как упаковка печенья — при помощи отрывной картонной ленты. Внутри находится сам девайс и кабель питания с документами. Это весь комплект.Nothing Phone (1) имеет диагональ 6,55 дюйма и разрешение FullHD+. OLED-дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. Внутри прячется чипсет Qualcomm Snapdragon 778G+, объем оперативной памяти — 8 либо 12 Гб. Объем встроенного накопителя можно выбрать из двух вариантов: 128 и 256 Гб. Слота для microSD нет, как нет и поддержки eSIM — внутри двойной слот для двух физических nano-SIM.Блогеры отметили отличную работу ОС Android 12 с фирменной оболочкой Nothing OS. Компания добавила в базовый Android лишь фирменный шрифт, стилизованные стартовые экраны и другие мелочи — в целом ОС почти не отличается от «чистого» Android 12.По словам обзорщиков, смартфон работает очень быстро, не имеет лагов и глюков, а также практически не троттлит. Максимальный нагрев корпуса в 47 градусов зафиксировал автор канала Andro-news.Помимо плавности и скорости, блогеры были в восторге от дисплея, качества сборки и дизайна устройства. Что касается дисплея, то все обратили внимание на равномерные рамки вокруг него, без типичного «подбородка» — в Nothing уделили этому нюансу особое внимание и установили в смартфон специальную изогнутую матрицу. Благодаря ей нижняя часть рамки соответствует по ширине всем остальным.Внешне и по размеру смартфон очень похож на iPhone 13 Pro Max, но при этом выглядит как уникальный продукт. А вот светящиеся элементы сзади вызвали противоречивые эмоции. В итоге все сошлись на их бесполезности — это фишка для привлечения внимания, и не более того.