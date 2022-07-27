Nothing Phone (1) Россия

Nothing Phone (1) доехал до России. Первые впечатления — блогеры в восторге!

Олег

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Сооснователь компании OnePlus Карл Пэй недавно представил свой первый смартфон — Nothing Phone (1). Устройство получилось необычным, и многие ждали начала продаж, чтобы посмотреть на него вживую. 

Смартфон наконец доехал до российских блогеров, и они подробно рассказали о новинке. Если коротко: всё очень хорошо. Обзоры появились на каналах Rozetked и Andro-news. Скриншоты для новости взяты из их роликов. 

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«Необычности» начинаются прямо с упаковки. Коробка Nothing Phone (1) открывается как упаковка печенья — при помощи отрывной картонной ленты. Внутри находится сам девайс и кабель питания с документами. Это весь комплект. 

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Nothing Phone (1) имеет диагональ 6,55 дюйма и разрешение FullHD+. OLED-дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. Внутри прячется чипсет Qualcomm Snapdragon 778G+, объем оперативной памяти — 8 либо 12 Гб. Объем встроенного накопителя можно выбрать из двух вариантов: 128 и 256 Гб. Слота для microSD нет, как нет и поддержки eSIM — внутри двойной слот для двух физических nano-SIM. 

Блогеры отметили отличную работу ОС Android 12 с фирменной оболочкой Nothing OS. Компания добавила в базовый Android лишь фирменный шрифт, стилизованные стартовые экраны и другие мелочи — в целом ОС почти не отличается от «чистого» Android 12. 

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По словам обзорщиков, смартфон работает очень быстро, не имеет лагов и глюков, а также практически не троттлит. Максимальный нагрев корпуса в 47 градусов зафиксировал автор канала Andro-news.

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Помимо плавности и скорости, блогеры были в восторге от дисплея, качества сборки и дизайна устройства. Что касается дисплея, то все обратили внимание на равномерные рамки вокруг него, без типичного «подбородка» — в Nothing уделили этому нюансу особое внимание и установили в смартфон специальную изогнутую матрицу. Благодаря ей нижняя часть рамки соответствует по ширине всем остальным. 

Внешне и по размеру смартфон очень похож на iPhone 13 Pro Max, но при этом выглядит как уникальный продукт. А вот светящиеся элементы сзади вызвали противоречивые эмоции. В итоге все сошлись на их бесполезности — это фишка для привлечения внимания, и не более того. 

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Сейчас Nothing Phone (1) продается в Великобритании и в странах Евросоюза. Ценник стартует от 479 евро. Пока неизвестно, будет ли он поставляться в Россию, но с учетом геополитической ситуации в мире на этот счет есть большие сомнения.



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Комментарии

tellurian
+4184
tellurian
На 3дньюс на прошлой неделе полный обзор уже был.
27 июля 2022 в 13:30
#
Lord
+482
Lord
Стильно, модно, молодёжно!!!
27 июля 2022 в 14:31
#
+7
Leadman
С учетом геополитической ситуации в мире — ничего не поменяется и кто захочет, после стабилизации цены — спокойно купит аппарат на Ali
27 июля 2022 в 14:55
#
Олег Воронин
+2437
Олег Воронин Leadman
В Китае нет продаж. Только Англия и Евросоюз
27 июля 2022 в 15:39
#
+2
Daniil Tamazaev Олег Воронин
Смотри, что есть на AliExpress! Предварительно продаваемый телефон 1 6,55 "OLED Qualcomm®Snapdragon™778G + 4500mAh 33W основная заряжаемая камера 50MP фронтальная камера 16MP ничего за 42 103,71 руб. https://sl.aliexpress.ru/p?key=iyns7
27 июля 2022 в 20:57
#
Олег Воронин
+2437
Олег Воронин Daniil Tamazaev
Да, и правда есть. Ценник бомба конечно, 479 евро прям знатно превратились в 42000 рублей... чистая магия
28 июля 2022 в 10:16
#
Roland
0
Roland Daniil Tamazaev
Ты сам то переходил по ссылке? Это предзаказ, о том и речь что сейчас там не продается.
2 часа назад в 15:30
#
Aspard
+493
Aspard
Вот так надо делать телефоны. Соответственно вопрос, какого буя айфоны и самсунги, как и прочие флагманы, столько стоят? С розеткед согласен, дождусь второго поколения с размером 6.1-6.2 и перейду на него.
27 июля 2022 в 17:32
#
Владимир
+105
Владимир Aspard
Как делать? Сделать заднюю панель прозрачной и с светяшками ? Что бы батарею просто ело. Вот это инновация. А по факту, баловство
28 июля 2022 в 00:55
#
EDD
+45
EDD Aspard
Так то в стоимость не только всякие блестяшки и финтифлюшки входят. Себестоимость сборки мизерная, по сравнению с невидимой на первый взгляд работой — реклама, маркетинг, имидж, люди и многое другое.
28 июля 2022 в 06:59
#
–255
xtcxtc
ну и шляпа ))) лох купит обязательно)
27 июля 2022 в 18:06
#
Олег Воронин
+2437
Олег Воронин
Прикольный девайс, найти бы за оригинальный прайс
27 июля 2022 в 20:34
#
+314
iGra
Без alert slider не так интересно(...
28 июля 2022 в 14:00
#
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