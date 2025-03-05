Новый Nothing Phone 3a Pro жестоко протестировали, чтобы вам не пришлось

Олег

Скриншот JerryRigEverything


Популярный блогер JerryRigEverything провел тесты на прочность новинок от Nothing — двух среднебюджетников Phone 3a и Phone 3a Pro. Оказалось, смартфоны довольно живучи за свои деньги, пожалуй даже более, чем многие ожидают.

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Скриншот JerryRigEverything

Скриншот JerryRigEverything

Скриншот JerryRigEverything

Тест на устойчивость к царапинам экраны прошли хорошо: заметные повреждения появились лишь на 6-7 степени жесткости инструмента из девяти. После нагрева матрицы пятно практически исчезает за несколько секунд и непоправимого время огонь почти не наносит. Крашеная рамка ожидаемо легко царапается. Поцарапанное стекло над сканером отпечатка пальца совсем не мешает ему работать штатно.

Скриншот JerryRigEverything

Скриншот JerryRigEverything

Скриншот JerryRigEverything

Изогнуть смартфоны не удалось: они очень прочные и не поддаются усилиям рук. А вот разобрать Nothing Phone 3a Pro с помощью фена и присоски не вышло: заднее стекло треснуло прежде чем блогер успел поддеть его край. В остальном заменить аккумулятор на новинке будет довольно просто: он имеет специальный язычок и быстро достается из корпуса. 


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