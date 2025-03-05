Новый Nothing Phone 3a Pro жестоко протестировали, чтобы вам не пришлось

Популярный блогер JerryRigEverything провел тесты на прочность новинок от Nothing — двух среднебюджетников Phone 3a и Phone 3a Pro. Оказалось, смартфоны довольно живучи за свои деньги, пожалуй даже более, чем многие ожидают.
Тест на устойчивость к царапинам экраны прошли хорошо: заметные повреждения появились лишь на 6-7 степени жесткости инструмента из девяти. После нагрева матрицы пятно практически исчезает за несколько секунд и непоправимого время огонь почти не наносит. Крашеная рамка ожидаемо легко царапается. Поцарапанное стекло над сканером отпечатка пальца совсем не мешает ему работать штатно.
Изогнуть смартфоны не удалось: они очень прочные и не поддаются усилиям рук. А вот разобрать Nothing Phone 3a Pro с помощью фена и присоски не вышло: заднее стекло треснуло прежде чем блогер успел поддеть его край. В остальном заменить аккумулятор на новинке будет довольно просто: он имеет специальный язычок и быстро достается из корпуса.