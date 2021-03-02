





На фоне бума майнинга и острого дефицита видеокарт постоянно появляются все новые и новые схемы мошенничества с ними. Так, один продавец выложил на eBay видеокарту Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition, которую можно купить всего за $590 — очень низкая цена с учетом того, что официальный ценник на нее составляет $699, а в реальности такие видеокарты продаются дороже $1000.И нет, продавец не альтруист — он продает... пластиковую копию видеокарты в масштабе 3:1, распечатанную на 3D-принтере. Причем в названии это не указано, сообщается об этом только в описании. Более того, там же он пишет, что никакого возврата нет, покупка будет окончательной.К слову, сам аукцион тоже мошеннический: лот был выставлен в воскресенье по цене всего 99 центов, поэтому площадка eBay его без проблем опубликовала. Однако буквально за пару часов десяток поддельных учетных записей сделали множество ставок, подняв цену до уровня в $590.Увы, это не единственный случай мошенничества на eBay: уже встречались лоты, где вместо видеокарт продавали их рисунки или просто коробки — разумеется по полной цене. Поэтому если вы планируете купить видеокарту на этой площадке — будьте крайне осторожны, ибо сейчас благодатное время для обмана.