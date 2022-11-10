Принят новый перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры

Правительство РФ утвердило обновлённый перечень приложений, обязательных для предустановки на некоторые виды электронной продукции, продающейся в стране. Как и прежде он поделен на три раздела: смартфоны и планшеты; компьютеры и ноутбуки; умные телевизоры.
Перечень почти не изменился, однако в случае со смартфонами и планшетами на базе Android приложение App List, в котором приводятся ссылки на социально значимые ресурсы, заменено на магазин приложений RuStore от компании VK.
Смартфоны и планшеты
- «Яндекс Браузер»
- «Яндекс»
- «Яндекс Карты»
- «Яндекс Диск»
- Mail.ru
- ICQ
- «Новости Mail.ru»
- OK Live
- «ВКонтакте»
- «Одноклассники»
- MirPay
- «Госуслуги»
- «МойОфис Документы»
- Kaspersky
- RuStore
Компьютеры и ноутбуки
- МойОфис Документы
Умные телевизоры
- «Яндекс»
- Wink
- «Иви»
- «Первый канал»
- «Кинопоиск»
- Okko
- More.tv
- Premier
- «Смотрим»
- НТВ
- Start
Новый перечень вступит в силу с 1 апреля 2023 года. С недавних пор продавцам стало затруднительно обеспечивать предустановку приложений (поскольку многие гаджеты ввозятся методом параллельного импорта из других стран), поэтому российские власти планируют сделать послабление: будет достаточно приложить к проданному устройству QR-код со ссылкой на установку перечисленных приложений.