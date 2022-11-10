Россия Приложения

Принят новый перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры

Александр
Смартфон

Правительство РФ утвердило обновлённый перечень приложений, обязательных для предустановки на некоторые виды электронной продукции, продающейся в стране. Как и прежде он поделен на три раздела: смартфоны и планшеты; компьютеры и ноутбуки; умные телевизоры.

Перечень почти не изменился, однако в случае со смартфонами и планшетами на базе Android приложение App List, в котором приводятся ссылки на социально значимые ресурсы, заменено на магазин приложений RuStore от компании VK.

Смартфоны и планшеты

  • «Яндекс Браузер»
  • «Яндекс»
  • «Яндекс Карты»
  • «Яндекс Диск»
  • Mail.ru
  • ICQ
  • «Новости Mail.ru»
  • OK Live
  • «ВКонтакте»
  • «Одноклассники»
  • MirPay
  • «Госуслуги»
  • «МойОфис Документы»
  • Kaspersky
  • RuStore

Компьютеры и ноутбуки

  • МойОфис Документы

Умные телевизоры

  • «Яндекс»
  • Wink
  • «Иви»
  • «Первый канал»
  • «Кинопоиск»
  • Okko
  • More.tv
  • Premier
  • «Смотрим»
  • НТВ
  • Start

Новый перечень вступит в силу с 1 апреля 2023 года. С недавних пор продавцам стало затруднительно обеспечивать предустановку приложений (поскольку многие гаджеты ввозятся методом параллельного импорта из других стран), поэтому российские власти планируют сделать послабление: будет достаточно приложить к проданному устройству QR-код со ссылкой на установку перечисленных приложений.
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Источник:
РИА Новости
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