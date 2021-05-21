





Агентство Counterpoint Research поделилось интересной статистикой о продажах смартфонов за первый квартал 2021 года. За эти три месяца производители телефонов заработали 113 млрд долларов, и 42% от этой гигантской цифры принадлежит Apple. Более того, 32% всей мировой прибыли поделили между собой три смартфона новой линейки Apple — это iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 и iPhone 12 Pro.При этом они же, но в другом порядке, лидируют по количеству продаж уже в штуках: самым популярным стал iPhone 12, его выбрал каждый двадцатый покупатель смартфона за первый квартал 2021 года. Особенно тут выделилась Япония: в ней смартфоны линейки iPhone 12 разошлись в количестве 11 млн штук и подняли продажи 5G-телефонов в 40 раз.Что касается остальных производителей, то в топ-10 по прибыли попали смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S21, однако они суммарно принесли вдвое меньше денег, чем один iPhone 12 Pro Max. А если смотреть по количеству проданных телефонов, то неожиданно хорошо себя показала линейка Redmi 9, в частности Redmi 9A продается на уровне iPhone 11. Скорее всего, тут сказалось хорошее соотношение цены и качества у смартфона Xiaomi.