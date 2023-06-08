Новый «режим ожидания» появился в iOS 17 не просто так. Apple кое-что задумала

Фото: 9to5Mac
Одной из самых заметных функций iOS 17 стал совершенно новый «режим ожидания» — горизонтальный скринсейвер, который включается при постановке iPhone на зарядку и отображает выбранную пользователем информацию.
Мало кто ожидал такое нововведение, и вряд ли можно сказать, что фанаты активно просили Apple сделать что-то подобное. Скорее всего, Apple руководствовалась совсем не опросами и желанием пользователей, а другими соображениями.
Авторы 9to5Mac полагают, что внедрение «режима ожидания» в iPhone — это проверка заинтересованности пользователей перед релизом чего-то нового. Ранее в сети уже появлялись слухи о некоем домашнем девайсе, совмещающем HomePod и небольшой iPad. Смарт-дисплей от Apple даже рисовали в концептах, то есть продукт реально существует в проекте компании.
Ожидалось, что именно в нём будет присутствовать «умный» режим ожидания с часами, календарем, уведомлениями, управлением умным домом и так далее. Поскольку у Apple есть полный доступ к статистике использования функций iPhone по всему миру, скорее всего, она рассчитывает собрать такие данные с iOS 17 и понять, хотят ли её пользователи нового домашнего девайса «для всего».
Одной из самых заметных функций iOS 17 стал совершенно новый «режим ожидания» — горизонтальный скринсейвер, который включается при постановке iPhone на зарядку и отображает выбранную пользователем информацию.
Мало кто ожидал такое нововведение, и вряд ли можно сказать, что фанаты активно просили Apple сделать что-то подобное. Скорее всего, Apple руководствовалась совсем не опросами и желанием пользователей, а другими соображениями.
Авторы 9to5Mac полагают, что внедрение «режима ожидания» в iPhone — это проверка заинтересованности пользователей перед релизом чего-то нового. Ранее в сети уже появлялись слухи о некоем домашнем девайсе, совмещающем HomePod и небольшой iPad. Смарт-дисплей от Apple даже рисовали в концептах, то есть продукт реально существует в проекте компании.
Ожидалось, что именно в нём будет присутствовать «умный» режим ожидания с часами, календарем, уведомлениями, управлением умным домом и так далее. Поскольку у Apple есть полный доступ к статистике использования функций iPhone по всему миру, скорее всего, она рассчитывает собрать такие данные с iOS 17 и понять, хотят ли её пользователи нового домашнего девайса «для всего».
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