Новый «режим ожидания» появился в iOS 17 не просто так. Apple кое-что задумала

Олег

iOS 17

Фото: 9to5Mac

Одной из самых заметных функций iOS 17 стал совершенно новый «режим ожидания» — горизонтальный скринсейвер, который включается при постановке iPhone на зарядку и отображает выбранную пользователем информацию.

Мало кто ожидал такое нововведение, и вряд ли можно сказать, что фанаты активно просили Apple сделать что-то подобное. Скорее всего, Apple руководствовалась совсем не опросами и желанием пользователей, а другими соображениями.

Авторы 9to5Mac полагают, что внедрение «режима ожидания» в iPhone — это проверка заинтересованности пользователей перед релизом чего-то нового. Ранее в сети уже появлялись слухи о некоем домашнем девайсе, совмещающем HomePod и небольшой iPad. Смарт-дисплей от Apple даже рисовали в концептах, то есть продукт реально существует в проекте компании.

HomePod-iPad

Ожидалось, что именно в нём будет присутствовать «умный» режим ожидания с часами, календарем, уведомлениями, управлением умным домом и так далее. Поскольку у Apple есть полный доступ к статистике использования функций iPhone по всему миру, скорее всего, она рассчитывает собрать такие данные с iOS 17 и понять, хотят ли её пользователи нового домашнего девайса «для всего». 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Ckor_30
+664
Ckor_30
Нового толком не чего лучше бы сделали нормальный софт в камеры различные режимы.
2 часа назад в 09:45
#
tellurian
+4937
tellurian Ckor_30
Хотелось бы оптимизации кода, чтобы телефоны работали плавно и долго
час назад в 10:36
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