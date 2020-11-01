Новый робот от Disney Research можно считать впечатляющим достижением, за исключением того, что у него отсутствует кожа. Он умеет имитировать движения лица человека, среди которых мигания и другие особенности.
Датчик в области груди робота под рубашкой предупреждает, когда нужно повернуться лицом к человеку, который находится перед ним. После этого он начинает повторять движения, устанавливать зрительный контакт и имитировать быстрые движения глаз, которые известны под термином «саккады», а также дыхание.
Робот был разработан инженерами исследовательского подразделения Walt Disney Imagineering и исследователями в области робототехники из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне и Калифорнийского технологического института.
Большинство роботов-гуманоидов обычно сосредотачивают свой взгляд на человеческом лице, в то время как люди по-другому взаимодействуют друг с другом. Команда Disney Research объяснила это в своей статье под названием «Реалистичный и интерактивный взгляд роботов»:
Нетрудно представить, как Disney может использовать эту технологию, например, в качестве аниматоров для своих тематических парков. Исследовательское подразделение компании уже некоторое время работает над созданием реалистичных роботов.
Инженерам просто нужно добавить что-то похожее на кожу для своего нового робота, чтобы его внешний вид стал более дружелюбным. Надеюсь, что они не оставят его в текущем виде, хотя он может неплохо «попугать» детей в комнате страха.
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Датчик в области груди робота под рубашкой предупреждает, когда нужно повернуться лицом к человеку, который находится перед ним. После этого он начинает повторять движения, устанавливать зрительный контакт и имитировать быстрые движения глаз, которые известны под термином «саккады», а также дыхание.
«Саккады (от французского saccade; „рывок“, „толчок“) — быстрые, строго согласованные движения глаз, происходящие одновременно и в одном направлении», — Википедия.
Робот был разработан инженерами исследовательского подразделения Walt Disney Imagineering и исследователями в области робототехники из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне и Калифорнийского технологического института.
Большинство роботов-гуманоидов обычно сосредотачивают свой взгляд на человеческом лице, в то время как люди по-другому взаимодействуют друг с другом. Команда Disney Research объяснила это в своей статье под названием «Реалистичный и интерактивный взгляд роботов»:
Взгляд является ключевым социальным сигналом, формирующим восприятие партнеров по взаимодействию. Например, люди, которые чаще смотрят нам в глаза, считаются похожими на нас, а также более умными, добросовестными, искренними и заслуживающими доверия. Кроме того, взгляд, кажется, также передает сложные социальные и эмоциональные состояния.
Учитывая важность взгляда в социальных взаимодействиях, а также его способность передавать состояния и формировать восприятие, очевидно, что взгляд может функционировать как важный инструмент робота. Таким образом, цель данной работы — разработать систему имитации человеческих взглядов.
Нетрудно представить, как Disney может использовать эту технологию, например, в качестве аниматоров для своих тематических парков. Исследовательское подразделение компании уже некоторое время работает над созданием реалистичных роботов.
Инженерам просто нужно добавить что-то похожее на кожу для своего нового робота, чтобы его внешний вид стал более дружелюбным. Надеюсь, что они не оставят его в текущем виде, хотя он может неплохо «попугать» детей в комнате страха.
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