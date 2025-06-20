Новый Samsung Galaxy неприятно удивил. Кажется, лучше чем Apple никто не сделает

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Samsung столкнулась с низким спросом на свою супертонкую новинку, которая должна была затмить iPhone 17 Air. Похоже, либо фанаты не были готовы к такому смартфону, либо сам девайс получился так себе.

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Согласно SamMobile, новый Galaxy S25 Edge показал себя далеко не лучшим образом спустя некоторое время после старта продаж. Продажи и спрос называют «вялыми», настолько, что Samsung уже приняла решение снизить темпы его производства и может сделать это снова в ближайшем будущем.

Как говорят инсайдеры, Samsung хотела заменить модель Galaxy S Plus на новый Edge, подобно тому, как iPhone Air может заменить собой iPhone Plus. Однако пока результаты продажи «Эджа» оказались даже хуже, чем у «Плюса», поэтому компания скорее всего откажется от планов по ротации моделей.

После такого провала супертонкого Galaxy S25 Edge все взгляды прикованы к Apple и ее грядущему iPhone 17 Air. Слухи о нем довольно противоречивы, но новинка обещает быть если не топовой, то как минимум интересной. Будет ли на нее спрос — покажет время, но Apple бесспорно умеет сделать красиво, когда захочет. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Yuri Konst
+71
Yuri Konst
Дорого же, поэтому и желающих мало(
54 минуты назад
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+67
arnikrock
Весь мобайл мир в ожидании сентябрьских мобайл празднеств мобайл науки и мобайл техники🍷
31 минуту назад
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