Новый Samsung Galaxy неприятно удивил. Кажется, лучше чем Apple никто не сделает

Фото: UnsplashСогласно SamMobile, новый Galaxy S25 Edge показал себя далеко не лучшим образом спустя некоторое время после старта продаж. Продажи и спрос называют «вялыми», настолько, что Samsung уже приняла решение снизить темпы его производства и может сделать это снова в ближайшем будущем.
Компания Samsung столкнулась с низким спросом на свою супертонкую новинку, которая должна была затмить iPhone 17 Air. Похоже, либо фанаты не были готовы к такому смартфону, либо сам девайс получился так себе.
Компания Samsung столкнулась с низким спросом на свою супертонкую новинку, которая должна была затмить iPhone 17 Air. Похоже, либо фанаты не были готовы к такому смартфону, либо сам девайс получился так себе.
Как говорят инсайдеры, Samsung хотела заменить модель Galaxy S Plus на новый Edge, подобно тому, как iPhone Air может заменить собой iPhone Plus. Однако пока результаты продажи «Эджа» оказались даже хуже, чем у «Плюса», поэтому компания скорее всего откажется от планов по ротации моделей.
После такого провала супертонкого Galaxy S25 Edge все взгляды прикованы к Apple и ее грядущему iPhone 17 Air. Слухи о нем довольно противоречивы, но новинка обещает быть если не топовой, то как минимум интересной. Будет ли на нее спрос — покажет время, но Apple бесспорно умеет сделать красиво, когда захочет.
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