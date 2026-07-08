Новый SSD не нужен: ошибка Windows 11 сжирает ваш накопитель и просит добавки

В операционной системе Windows 11 обнаружен опасный системный баг, из-за которого на компьютерах пользователей пропадают сотни гигабайт свободного места. О нем написали в Digital Trends.Согласно источнику, причиной аномального заполнения накопителя стал скрытый файл базы данных CapabilityAccessManager.db-wal. Он отвечает за фиксацию разрешений для камер, микрофонов и геолокации. Из-за ошибки в механизме логирования компонент перестает сжимать данные и начинает циклически записывать одни и те же события, разрастаясь на диске C до 200 ГБ и более.Встроенные инструменты Windows отображают эту проблему лишь как абстрактно переполненный раздел «Системные файлы», не указывая на конкретный объект. При этом удалять его специалисты по «винде» категорически не рекомендуют, поскольку он является защищенным системным элементом. Его принудительное уничтожение приводит к серьезным сбоям в работе ОС, включая полную потерю сетевых функций и Wi-Fi.Компания Microsoft уже отреагировала на проблему и выпустила накопительное обновление под номером KB5095093. Этот апдейт полностью исправляет некорректные алгоритмы использования дискового пространства. Для безопасного решения проблемы и возврата потерянной памяти пользователям достаточно запустить проверку обновлений через Центр обновления Windows и установить данный пакет, после чего система самостоятельно и корректно сожмет раздувшийся лог-файл. Будем надеяться, что патч не приносит новых проблем, а лишь исправляет имеющуюся.