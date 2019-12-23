





Операторы связи начали внедрять новый стандарт SIM-карт. Он получил название Super SIM и может стать альтернативой устаревшим картам для смартфонов, подверженным множеству разнообразных уязвимостей.Китайский оператор China Unicom запустил в городе Гуанчжоу экспериментальные продажи карт Super SIM. Они обладают поддержкой 5G, надёжно защищены от хакерских атак и обладают большим объёмом встроенной памяти.Многие двухсимочные смартфоны имеют гибридный слот, то есть пользователь может установить либо две SIM-карты, либо одну SIM-карту и одну карту памяти microSD. В случае с Super SIM проблемы выбора нет — в эту карту встроен чип, позволяющий хранить информацию объёмом 32, 64 или 128 гигабайт.Информация хранится в Super SIM в зашифрованном виде и может синхронизироваться с облачным хранилищем. Переносить её с одного устройства на другое гораздо проще — не нужно копировать файлы, достаточно лишь переставить карту. При этом злоумышленник не сможет получить доступ к данным, поскольку для того, чтобы файлы читались, необходимо ввести на смартфоне специальный пароль.На обычной SIM-карте не более 512 килобайт встроенной памяти, чего хватает лишь для хранения настроек, контактов и SMS-сообщений. Большие файлы туда не помещаются.Super SIM стоит заметно дороже обычных SIM-карт — от 150 до 550 юаней в зависимости от объёма встроенной памяти (от 1300 до 5500 рублей). После эксперимента в Гуанчжоу China Unicom может запустить продажу этих карт в других китайских городах, где уже развёрнуты сети связи пятого поколения.China Unicom продаёт всего две модели смартфонов, в которые можно установить Super SIM. К сожалению, для работы с Super SIM требуются специальные устройства, эта карта не совместима ни с одним популярным устройством. Оператор надеется на то, что новый формат симок станет популярным, и тогда производители будут реализовывать его поддержку в своих аппаратах.