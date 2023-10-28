Новый странный дефект iPhone 15 не исправится никакой прошивкой — пользователи в ярости

Олег

iPhone 15 Pro


В сети увеличивается количество жалоб на новый странный брак iPhone 15. Китайские соцсети пестрят сообщениями.

Согласно источнику, у новых пятнадцатых айфонов произвольно трескается задняя панель. Владельцы смартфонов возмущенно пишут, что никаких ударов или падений не случалось, но трещины всё равно появились. Никто не понимает, откуда они берутся.

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iPhone 15 Pro

Apple уже дала ответ через службу поддержки. Пока что пострадавшим не светит ничего хорошего: компания посоветовала носить чехлы и пленки, чтобы сберечь заднее стекло, поскольку повредить его гораздо легче, чем алюминий (сюрприз!). 

Ранее у смартфонов линейки iPhone 15 уже нашли несколько «болячек» — новинка явно идет на рекорд по количеству заводского брака на старте продаж. 

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Источник:
Lifehacker
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Комментарии

Dmitriy
+731
Dmitriy
Ну если в ярости — требуется лечение. Иначе нефиг тогда покупать то, что с каждой новой моделью вызывает ярость, ибо это уже звоночек....
28 октября 2023 в 18:48
#
+120
lokky Dmitriy
Ярость только у Воронина в голове)) Кого лечить будем?
Вчера в 13:25
#
+601
jkttim
Не верю, уже закономерность, какая-то! При выходе нового устройства от apple , каждый раз у них появляются такие треш новости! То рамка поцарапанная у них была из коробки, то в руку углы врезались и резали их своим владельцам!
28 октября 2023 в 20:11
#
+4305
Gabriel
Вполне возможно и такое.
Если стекло приклеено не ровно или есть смещение, то это создаёт область напряжения, судя по фото область эта по периметру блока камер.
Обычное дело, такое не редко бывает при вклейке задних стёкл в автомобилях, легкая вибрация или и перепад температуры и бац!, все в крошку.
В айфоне видимо что-то похожее , т.е область напряжения граничит с областью нагрева .
Скорее всего это не массовое явление, пару сотен штук на миллионную партию.
28 октября 2023 в 20:30
#
Misha Gynin
–74
Misha Gynin Gabriel
Особенно если учесть недавние перегревы из за чрезмерного разгона железа 😉 хотя судя по фото склоняюсь к тому что кто-то давил на выступающий модуль с камерами, нося аппарат например в заднем кармане брюк и садясь на него.
28 октября 2023 в 22:06
#
Mers
+4621
Mers Gabriel
У меня были пылинки под защитным стеклом, слева вверху. Стекло не прилегало полностью. Ходил долго, все было влом достать. В итоге оно треснуло, в двух местах, через всю диагональ, сверху вниз.
час назад в 23:25
#
+1027
Grealex
Были всегда новые модели айфонов почти сразу на старте продаж. Всегда, про новинки писали о каких-то проблемах. Ни разу не сталкивался с подобным.
28 октября 2023 в 22:13
#
–10
TheRightContent Grealex
нн с инетика думает если сказать "у меня такого не было" то у всех не было
Вчера в 10:11
#
tellurian
+4746
tellurian
Засланные казачки , для чёрного PR.
Вчера в 07:27
#
+150
antonchik55
У каждой свежей модели iPhone первые 2-4 месяца появляются подобные статьи.

И если с хрустом кнопок на iPhone 5s и гнущимся корпусом на iPhone 6 я еще могу поверить — тогда это было для Apple ново и они это делали впервые. То уж корпуса делать и клеить задние стекла — скилл отточен.

А желтая пресса где есть «iPhone» в названии всегда набирало большее количество просмотров.

Даже под этим постом уже с десяток комментов. Хотя предыдущие посты никому даром не упали
Вчера в 10:30
#
+120
lokky antonchik55
Отсюда мораль: надо им писать только об айфоне)) Вся отсальная писанина на этом сайтике никому даром не нужна.
Вчера в 13:27
#