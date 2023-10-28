Новый странный дефект iPhone 15 не исправится никакой прошивкой — пользователи в ярости



В сети увеличивается количество жалоб на новый странный брак iPhone 15. Китайские соцсети пестрят сообщениями.



Согласно источнику, у новых пятнадцатых айфонов произвольно трескается задняя панель. Владельцы смартфонов возмущенно пишут, что никаких ударов или падений не случалось, но трещины всё равно появились. Никто не понимает, откуда они берутся.











Apple уже дала ответ через службу поддержки. Пока что пострадавшим не светит ничего хорошего: компания посоветовала носить чехлы и пленки, чтобы сберечь заднее стекло, поскольку повредить его гораздо легче, чем алюминий (сюрприз!).



Ранее у смартфонов линейки iPhone 15 уже нашли несколько «болячек» — новинка явно идет на рекорд по количеству заводского брака на старте продаж. Apple уже дала ответ через службу поддержки. Пока что пострадавшим не светит ничего хорошего: компания посоветовала носить чехлы и пленки, чтобы сберечь заднее стекло, поскольку повредить его гораздо легче, чем алюминий (сюрприз!).Ранее у смартфонов линейки iPhone 15 уже нашли несколько «болячек» — новинка явно идет на рекорд по количеству заводского брака на старте продаж.