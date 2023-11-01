Новый странный глюк iPhone проявляется только когда идет снег

Олег

Фото: 9to5Mac
Фото: 9to5Mac


Пользователи iPhone жалуются на новый глюк iOS в приложении «Погода». Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, баг проявляется на экране блокировки смартфона, когда на улице идет снег. Похоже, у инженеров Apple что-то пошло не так с пиктограммой этого типа осадков, потому что вместо снежинок в виджете локскрина отображается значок файла.

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Пользователи X-Twitter и других соцсетей вовсю шутят по поводу ранней зимы и пишут, что даже iPhone не согласен с выпадением снега в октябре-ноябре. 

Apple пока не комментировала этот забавный баг. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+4732
tellurian
😂🤣
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