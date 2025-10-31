Новый тариф в Telegram — премиум по выгодной цене

Top.Mail.Ru

Александр


Мессенджер Telegram запустил новую опцию подписки Premium. Теперь оформить её можно не только на месяц или год, но и сразу на два года. Это самое долгосрочное предложение из когда-либо доступных в сервисе.

Новый тарифный план предполагает единовременный платёж в размере 2990 рублей. Важно отметить, что данная сумма не включает возможные комиссии магазинов приложений, которые могут добавляться сверху. Несмотря на это, стоимость двухгодичной подписки является наиболее выгодной по сравнению с другими вариантами. При помесячной оплате или даже при оформлении двух годовых подписок подряд итоговая сумма получилась бы выше. Таким образом, новый план позволяет постоянным пользователям премиум-функций существенно сэкономить на долгосрочной перспективе.

На текущий момент данная акция доступна для пользователей из России, подробностей о глобальном распространении этого предложения пока нет. Запуск долгосрочного плана может быть направлен на укрепление финансовой стабильности мессенджера и привлечение аудитории, которая ранее сомневалась в целесообразности регулярных платежей. Для существующих подписчиков это шанс зафиксировать текущую цену на два года вперёд, хотя с учётом разговоров о возможной блокировке Telegram это довольно рискованная «инвестиция».
Источник:
TG Info
Комментарии

Hello!
+770
Hello!
Пол года бы продержался ещё в России. Цель тарифа, думаю другая)
2 часа назад в 16:04
#