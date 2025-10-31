Новый тариф в Telegram — премиум по выгодной цене

Мессенджер Telegram запустил новую опцию подписки Premium. Теперь оформить её можно не только на месяц или год, но и сразу на два года. Это самое долгосрочное предложение из когда-либо доступных в сервисе.
Новый тарифный план предполагает единовременный платёж в размере 2990 рублей. Важно отметить, что данная сумма не включает возможные комиссии магазинов приложений, которые могут добавляться сверху. Несмотря на это, стоимость двухгодичной подписки является наиболее выгодной по сравнению с другими вариантами. При помесячной оплате или даже при оформлении двух годовых подписок подряд итоговая сумма получилась бы выше. Таким образом, новый план позволяет постоянным пользователям премиум-функций существенно сэкономить на долгосрочной перспективе.