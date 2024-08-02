Новый закон больно ударит по Wildberries и OZON. Прощаемся с удобными и дешевыми маркетплейсами?

Олег

WB и OZON


Минпромторг подготовил законопроект, который создаст много проблем существующим маркетплейсам. О нем написали в Lenta.ru.

Согласно источнику, ведомство хочет перевести маркетплейсы из сегмента площадок для онлайн-торговли в раздел сетевых магазинов. Де-юро они станут «цифровыми площадками розничной торговли и предоставления услуг», а все пункты выдачи заказов превратятся в торговые объекты (то есть, магазины). По текущему законодательству торговой сетью можно считать «совокупность двух и более торговых объектов» одного бренда.

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Если закон будет принят, он больно ударит по Wildberries, OZON и другим маркетплейсам, и заставит их полностью менять принципы работы. Сейчас на площадках торгуют очень много замозанятых продавцов, хотя по закону в таком статусе нельзя заниматься перепродажами. Кроме того, самозанятыми чаще всего являются водители и грузчики, которые работают на маркетплейсы. Еще одна сфера, которую запретит новый законопроект — агентская (продажа с комиссией без предварительного выкупа товара у поставщика). Очевидно, что в случае принятия законопроекта от Минпромторга маркетплейсы, какими мы их знаем, перестанут существовать. 

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Источник:
Lenta.ru
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Комментарии

tellurian
+1650
tellurian
Надеюсь не примут.
час назад в 13:54
#
+6
Maikl2500
Очень печально(( Как то все не для людей делается…
час назад в 13:55
#
+159
просто дед
Можно пожалуйста хотя бы одну положительную инициативу минпромторга за последние 2 года в студию ? 😂😂😂
час назад в 14:12
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