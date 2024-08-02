Новый закон больно ударит по Wildberries и OZON. Прощаемся с удобными и дешевыми маркетплейсами?



Минпромторг подготовил законопроект, который создаст много проблем существующим маркетплейсам. О нем написали в Lenta.ru.



Согласно источнику, ведомство хочет перевести маркетплейсы из сегмента площадок для онлайн-торговли в раздел сетевых магазинов. Де-юро они станут «цифровыми площадками розничной торговли и предоставления услуг», а все пункты выдачи заказов превратятся в торговые объекты (то есть, магазины). По текущему законодательству торговой сетью можно считать «совокупность двух и более торговых объектов» одного бренда.







Если закон будет принят, он больно ударит по Wildberries, OZON и другим маркетплейсам, и заставит их полностью менять принципы работы. Сейчас на площадках торгуют очень много замозанятых продавцов, хотя по закону в таком статусе нельзя заниматься перепродажами. Кроме того, самозанятыми чаще всего являются водители и грузчики, которые работают на маркетплейсы. Еще одна сфера, которую запретит новый законопроект — агентская (продажа с комиссией без предварительного выкупа товара у поставщика). Очевидно, что в случае принятия законопроекта от Минпромторга маркетплейсы, какими мы их знаем, перестанут существовать.