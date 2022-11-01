Новый закон Евросоюза окончательно превратит iOS в Android



Новые правила, касающиеся регулирования поведения IT-гигантов, вступили в силу сегодня в странах ЕС. Об этом сообщает MacRumors.



Речь идет о законопроекте, который утверждает новые правила регулирования цифрового сектора, или так называемого «Закона о цифровых рынках». Конкретно Apple в нем не упоминается, однако довольно однозначно описываются некие компании, которые выполняют роль gatekeeper-ов («привратников»), то есть имеют значительную власть ограничивать свободу пользователей цифровой техники.



Согласно новым правилам, IT-гигант, которого классифицируют как gatekeeper-а, должен будет открыть свои услуги и сервисы для других компаний и разработчиков. Источник пишет, что Apple скорее всего получит именно такую классификацию в связи с её «укоренившейся и прочной позицией» на рынке пользовательской электроники.



Чем это грозит Apple и её пользователям? Еврокомиссия может обязать компанию сделать iOS более открытой платформой; например, допустить на iPhone и iPad сторонние магазины приложений, подключить Android к iMessage и FaceTime, разрешить пользователю заменять Siri или Apple Pay на другие сервисы и так далее. Отметим, что одним из недавних дополнений к законопроекту стало требование совместимости разных служб обмена вызовами и сообщениями. В теории, условный WhatsApp теперь может потребовать, скажем, разрешения интегрироваться с iMessage.



2 мая 2023 года начнет применяться норматив о прямом доступе к памяти мобильного устройства. Это значит, что не позднее 3 июля 2023 года потенциальные gatekeeper-ы должны будут отчитаться о соответствии их ПО новому закону.



По сути, этот законопроект заставит Apple полностью перекроить iOS и iPadOS — системы изменятся до неузнаваемости. Они станут гораздо больше похожи на Android: в теории, Apple могут обязать позволить установку приложений в обход App Store, интеграцию мессенджеров с iMessage, открыть доступ к NFC сторонним разработчикам софта и так далее.

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