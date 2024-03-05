Новый закон Госдумы осчастливит покупателей Wildberries — товары дешевле, возвраты бесплатные

Олег

WB


В Госдуму внесли новый законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов. Об этом пишет РБК.

Согласно источнику, документ призван решить один из важнейших компромиссов удаленной торговли — платный возврат товаров. Wldberries ввел его пару лет назад, объясняя это недобросовестностью некоторых покупателей, и с тех пор получил немало хейта. Покупателей можно понять: платить за возврат товара, который по факту не соответствует описанию и фотографиям в карточке, странно и неприятно.

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В случае принятия нового закона для маркетплейсов появятся следующие ограничения:
  • Запрет на требование компенсации за возврат товара с покупателя
  • Запрет взимать более 10% от стоимости товара за услуги маркетплейса
  • Запрет на проведения акций без согласия партнеров (продавцов).
Авторы проекта пишут, что документ призван «восполнить пробелы в законодательстве, способствующие монополизации рынка и ставящие в невыгодное положение продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов и приводящие к сложности разрешения споров между ними». Это логично: закон о дистанционных продажах принимался задолго до взлета маркетплейсов как класса.

Для покупателей это означает, что любые возвраты товаров в маркетплейсах станут бесплатными, а их регулярная стоимость станет ниже. При этом в теории может снизиться и количество периодических распродаж. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2025 года. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

Владимир Мулач
+148
Владимир Мулач
Да, ВБ та ещё схема. Прислали не тот товар ещё в июне 2023. Сегодня 5 марта 2024, до сих пор деньги не вернули. А товар забрали на пункте выдачи.
Мошенники!
2 часа назад в 11:53
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