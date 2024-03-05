Новый закон Госдумы осчастливит покупателей Wildberries — товары дешевле, возвраты бесплатные



В Госдуму внесли новый законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов. Об этом пишет РБК.



Согласно источнику, документ призван решить один из важнейших компромиссов удаленной торговли — платный возврат товаров. Wldberries ввел его пару лет назад, объясняя это недобросовестностью некоторых покупателей, и с тех пор получил немало хейта. Покупателей можно понять: платить за возврат товара, который по факту не соответствует описанию и фотографиям в карточке, странно и неприятно.







В случае принятия нового закона для маркетплейсов появятся следующие ограничения:

Запрет на требование компенсации за возврат товара с покупателя

Запрет взимать более 10% от стоимости товара за услуги маркетплейса

Запрет на проведения акций без согласия партнеров (продавцов). Авторы проекта пишут, что документ призван «восполнить пробелы в законодательстве, способствующие монополизации рынка и ставящие в невыгодное положение продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов и приводящие к сложности разрешения споров между ними». Это логично: закон о дистанционных продажах принимался задолго до взлета маркетплейсов как класса.



Для покупателей это означает, что любые возвраты товаров в маркетплейсах станут бесплатными, а их регулярная стоимость станет ниже. При этом в теории может снизиться и количество периодических распродаж. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2025 года. В случае принятия нового закона для маркетплейсов появятся следующие ограничения:Авторы проекта пишут, что документ призван «восполнить пробелы в законодательстве, способствующие монополизации рынка и ставящие в невыгодное положение продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов и приводящие к сложности разрешения споров между ними». Это логично: закон о дистанционных продажах принимался задолго до взлета маркетплейсов как класса.Для покупателей это означает, что любые возвраты товаров в маркетплейсах станут бесплатными, а их регулярная стоимость станет ниже. При этом в теории может снизиться и количество периодических распродаж. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2025 года.