Новый закон Госдумы осчастливит покупателей Wildberries — товары дешевле, возвраты бесплатные

В Госдуму внесли новый законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов. Об этом пишет РБК.
Согласно источнику, документ призван решить один из важнейших компромиссов удаленной торговли — платный возврат товаров. Wldberries ввел его пару лет назад, объясняя это недобросовестностью некоторых покупателей, и с тех пор получил немало хейта. Покупателей можно понять: платить за возврат товара, который по факту не соответствует описанию и фотографиям в карточке, странно и неприятно.
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В случае принятия нового закона для маркетплейсов появятся следующие ограничения:
- Запрет на требование компенсации за возврат товара с покупателя
- Запрет взимать более 10% от стоимости товара за услуги маркетплейса
- Запрет на проведения акций без согласия партнеров (продавцов).
Для покупателей это означает, что любые возвраты товаров в маркетплейсах станут бесплатными, а их регулярная стоимость станет ниже. При этом в теории может снизиться и количество периодических распродаж. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2025 года.