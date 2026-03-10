Новый закон избавит жителей РФ от бесчисленных чат-ботов и нейросетей

Власти РФ разрабатывают законопроект, который введет практику запрета на ИИ в услугах для граждан. Об этом пишут «Известия».

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

«Необходимость введения данной нормы продиктована стремлением обеспечить законное право потребителя на выбор формата взаимодействия через живое общение. Проект документа закрепляет функцию человеческого контроля, что особенно важно в социально значимых сферах», — эксперт, опрошенный изданием.