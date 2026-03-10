Новый закон избавит жителей РФ от бесчисленных чат-ботов и нейросетей

Власти РФ разрабатывают законопроект, который введет практику запрета на ИИ в услугах для граждан. Об этом пишут «Известия».
Согласно источнику, проект закона от Минцифры предусматривает для граждан РФ возможность отказаться от услуг компаний и организаций, оказываемых с помощью искусственного интеллекта. Такие люди должны будут обслуживаться без применения нейросетей, а перечень ситуаций, позволяющих отказаться от ИИ, установит правительство. Норма призвана защитить человека от ошибок и недопонимания со стороны алгоритмов и может вступить в силу 1 сентября 2027 года.
«Необходимость введения данной нормы продиктована стремлением обеспечить законное право потребителя на выбор формата взаимодействия через живое общение. Проект документа закрепляет функцию человеческого контроля, что особенно важно в социально значимых сферах», — эксперт, опрошенный изданием.
Среди других нововведений этого закона: запрет потенциального использования в целях, противоречащих закону, исключать функции, способные привести к дискриминации граждан, и выполнять другие меры по обеспечению обоснованности работы ИИ. Также если искусственный интеллект принимает решение, затрагивающее права и свободы человека, пользователя должны уведомить об этом.
В числе ситуаций, которые могут попасть в список для самозапрета — медицинская диагностика, срочная помощь, юридические консультации или финансовые рекомендации, где автоматическое решение может навредить из‑за того, что алгоритм не способен корректно оценить конкретную ситуацию или оперативно среагировать на изменения. Также отказ может быть вызван необходимостью общения с живым специалистом в стрессовых ситуациях, когда формальные ответы автоинформатора неуместны.
Теоретически, такой закон может избавить россиян от нейросетевых чат-ботов в службах поддержки разных компаний, которые сейчас заменяют живых операторов; обычно их очень сложно обойти, чтобы пообщаться с человеком, что не может не раздражать.