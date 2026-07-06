Новый закон может вынудить вас скачать MAX — что известно о третьем «Антифроде»

Минцифры обсуждает третий пакет антифрод-мер, в который может войти требование подтверждать «значимые действия» в интернете исключительно через СМС или отечественный мессенджер «Макс». Об этом пишет Forbes со ссылкой на анонимного «собеседника».
Согласно источнику, подобная инициатива уже исключалась из предыдущего пакета законопроектов из-за жесткой критики со стороны бизнеса. В тексте второго пакета антифрод-мер, принятого в первом чтении, содержались поправки в закон «Об информации», предполагающие совершение юридически значимых действий в интернете с помощью подтверждения через «Макс» и смс-сообщение, которые перечислялись через запятую. При доработке текста эту строчку убрали.
Крупные игроки рынка и эксперты по безопасности якобы выступают против таких ограничений и сейчас, указывая на неизбежный рост операционных расходов, который в итоге отразится на потребителях. Кроме того, специалисты считают принудительный переход на закрытый мессенджер или СМС менее надежным решением по сравнению с уже существующими многоуровневыми системами защиты, внутренними push-уведомлениями компаний и международными стандартами двухфакторной аутентификации.
При этом в самом Минцифры официально отрицают рассмотрение перехода на авторизацию операций через MAX:
«В настоящее время третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывается с заинтересованными ведомствами и отраслью. Необходимо отметить, что все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей. Они направлены на усиление защиты граждан от мошенников в интернет-среде», — заявляет ведомство.
Также оно отмечает, что финальный текст проекта еще проходит стадии согласования с ведомствами и представителями индустрии.