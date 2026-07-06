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Новый закон может вынудить вас скачать MAX — что известно о третьем «Антифроде»

Олег


Минцифры обсуждает третий пакет антифрод-мер, в который может войти требование подтверждать «значимые действия» в интернете исключительно через СМС или отечественный мессенджер «Макс». Об этом пишет Forbes со ссылкой на анонимного «собеседника». 

Согласно источнику, подобная инициатива уже исключалась из предыдущего пакета законопроектов из-за жесткой критики со стороны бизнеса. В тексте второго пакета антифрод-мер, принятого в первом чтении, содержались поправки в закон «Об информации», предполагающие совершение юридически значимых действий в интернете с помощью подтверждения через «Макс» и смс-сообщение, которые перечислялись через запятую. При доработке текста эту строчку убрали. 

Крупные игроки рынка и эксперты по безопасности якобы выступают против таких ограничений и сейчас, указывая на неизбежный рост операционных расходов, который в итоге отразится на потребителях. Кроме того, специалисты считают принудительный переход на закрытый мессенджер или СМС менее надежным решением по сравнению с уже существующими многоуровневыми системами защиты, внутренними push-уведомлениями компаний и международными стандартами двухфакторной аутентификации.

При этом в самом Минцифры официально отрицают рассмотрение перехода на авторизацию операций через MAX: 

«В настоящее время третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывается с заинтересованными ведомствами и отраслью. Необходимо отметить, что все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей. Они направлены на усиление защиты граждан от мошенников в интернет-среде», — заявляет ведомство. 

Также оно отмечает, что финальный текст проекта еще проходит стадии согласования с ведомствами и представителями индустрии.
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Источник:
Forbes
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Комментарии (2)

+150
olegvl2
Упыри
2 часа назад в 13:05
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iProJora
+289
iProJora
Такое чувство, что нам навязывают особое мнение, сеют смуту, наводят панику. Предупреждают своих о разоблачениях.
Смотря в трезвом уме на всё происходящее с разных сторон, складывается мнение, что многие живут нарушая закон.
По мне лучше бы не было всех этих мессенджеров, и этого интернета. Что бы люди общались глаза в глаза, душа в душу. Но эту глобализацию не остановить. Народ от творческих личностей превращается в потребителей.
Сеются страхи, смуты.
Должно сему быть.
Да не смущается сердце ваше.
2 часа назад в 13:29
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