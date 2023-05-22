Новый закон может заставить YouTube уйти из России — даже блокировать не придется

Олег

YouTube


Государственные власти РФ собираются ввести обязательный «налог на трафик». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, речь идет о платежах операторам связи за пропуск «основного» интернет-трафика — то есть, основной его части, например, больших объемов видеоданных. Предварительный текст проекта подготовили в Минцифры совместно с самими операторами.

Новый проект предлагает закрепить за интернет-сервисами и компаниями, которые формируют основной поток трафика в сетях связи, обязанность заключать коммерческие договоры с операторами и платить им за доставку пользователям их тяжеловесного контента.

Исключение будет сделано лишь для сервисов из реестра ОРИ, который ведет Роскомнадзор: в нем находятся по большей части отечественные сервисы вроде «ВКонтакте», «Одноклассников», RuTube и «Дзена». Все остальные — включая YouTube — подпадут под действие нового закона и должны будут платить операторам за обеспечения доступа на регулярной основе.

Стоит отметить, что многим зарубежным ресурсам исполнение такого закона будет просто невыгодно. Тот же YouTube отключил монетизацию и показ рекламы российским IP-адресам; то есть он не зарабатывает в России, периодически платит штрафы, а теперь будет вынужден еще и оплачивать трафик операторам. Всё это может в итоге выдавить из страны те зарубежные сервисы, которые до сих пор не ушли сами. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

YABLOKOFON
+145
YABLOKOFON
Очередной налог на воздух, только люди все равно не будут смотреть убогое вк видео и рутьюб потому что тупо нет зарубежного контента!
38 минут назад
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Volnorez Uraganov
+104
Volnorez Uraganov YABLOKOFON
Ну не знаю , зарубежный контент я на ютубе вообще не смотрю , ибо кроме как по русски ни на каком не разговариваю, так что в ютубе смотрю только русскоязычное , но все равно жаль если его не станет
5 минут назад
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+94
migachevm
так а если у меня турецкая семья ютуб премиум, изменения какие я почувствую?
минуту назад
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