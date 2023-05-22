Новый закон может заставить YouTube уйти из России — даже блокировать не придется



Государственные власти РФ собираются ввести обязательный «налог на трафик». Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, речь идет о платежах операторам связи за пропуск «основного» интернет-трафика — то есть, основной его части, например, больших объемов видеоданных. Предварительный текст проекта подготовили в Минцифры совместно с самими операторами.



Новый проект предлагает закрепить за интернет-сервисами и компаниями, которые формируют основной поток трафика в сетях связи, обязанность заключать коммерческие договоры с операторами и платить им за доставку пользователям их тяжеловесного контента.



Исключение будет сделано лишь для сервисов из реестра ОРИ, который ведет Роскомнадзор: в нем находятся по большей части отечественные сервисы вроде «ВКонтакте», «Одноклассников», RuTube и «Дзена». Все остальные — включая YouTube — подпадут под действие нового закона и должны будут платить операторам за обеспечения доступа на регулярной основе.



Стоит отметить, что многим зарубежным ресурсам исполнение такого закона будет просто невыгодно. Тот же YouTube отключил монетизацию и показ рекламы российским IP-адресам; то есть он не зарабатывает в России, периодически платит штрафы, а теперь будет вынужден еще и оплачивать трафик операторам. Всё это может в итоге выдавить из страны те зарубежные сервисы, которые до сих пор не ушли сами.